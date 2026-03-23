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“Ese monstruo pasó por encima mío y cayó en el lote de atrás”: testigo habla del accidente de avión de la FAC

Carlos Julio Valderrama, vecino de la zona de la emergencia, relató lo ocurrido desde lo que pudo ver. Incluso grabó un video sobre la humareda generada por el desastre aéreo en Puerto Leguízamo.

  • Carlos Julio Valderrama (detalle) registró el accidente de la aeronave Hércules siniestrada en Puerto Leguízamo y relató los momentos vividos. FOTOS: AFP
    Carlos Julio Valderrama (detalle) registró el accidente de la aeronave Hércules siniestrada en Puerto Leguízamo y relató los momentos vividos. FOTOS: AFP
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Cuando se encontraba trabajando en su terreno, un fuerte estruendo acabó con la calma de la vereda Brisas de Caucaya, en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Al otro lado de su predio ocurrió el accidente de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que transportaba a 125 militares.

“Yo estaba en mi parcela trabajando y escucho ese ruido tan tremendo. Cuando ese avión cayó detrás de la montaña, eso sonó muy feo”; relató Carlos Julio Valderrama, residente de la vereda ubicada a ocho minutos del casco urbano de esta población del Putumayo, en el sur del país.

Este hombre estaba cultivando plátano y yuca cuando ocurrió la emergencia, a las 9:35 de la mañana de este lunes festivo. De inmediato sacó su teléfono celular y si bien no veía propiamente la aeronave, sí aprovechó para registrar la columna de humo del avión siniestrado.

Entérese: Lo que se sabe del avión de la FAC que explotó en Puerto Leguízamo, Putumayo tras caída

Antes de que se presentara la conflagración, Carlos Julio observó cómo el Hércules le pasaba por encima, a una altura sorprendentemente baja, lo que le hizo temer por su suerte.

“Sé que ese monstruo pasó por encima mío y cayó en el lote de atrás, como a 150 metros de mi parcela”, relató este campesino quien además trabaja como mecánico de motos en el parque principal de Puerto Leguízamo.

Aseguró que la nave se siniestró 10 minutos después de despegar de la pista que hay en este municipio, al cual no se puede acceder fácilmente por carretera ni por tierra.

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Por cuenta de esta emergencia, entre 34 y 44 militares fallecieron y otros 46 resultaron lesionados, de los cuales 15 se encontraban en estado crítico y debieron ser remitidos de urgencia al Hospital Militar, en Bogotá.

Hasta el momento, las autoridades investigan las causas del siniestro, aunque el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó que este hecho estuviera relacionado con un atentado por parte de algún grupo armado.

Así mismo se conoció que mientras la aeronave se precipitaba, algunos soldados optaron por lanzarse sin paracaídas del mismo con la idea de intentar salvar su vida, aunque sufrieron lesiones de consideración.

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Santiago Olivares Tobón

Comunicador social de la Universidad Católica Luis Amigó. Trabajé como periodista en Qhubo y El Mundo. Apasionado por los deportes, las estadísticas, los temas judiciales y de movilidad. Un curioso por buscar los detalles de la noticia.

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