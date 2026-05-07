Si EE. UU. solicitara eventual extradición de Petro, ¿Paloma Valencia lo aprobaría? Esto respondió en debate

En medio del debate presidencial realizado este jueves 7 de mayo por EL COLOMBIANO, Teleantioquia, Telemedellín y Blu Radio, se planteó un escenario hipotético donde la justicia de Estados Unidos solicitara la extradición de Gustavo Petro, pero la unidad de criterio entre Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo fue diferente.
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Mientras que las figuras del centro político apelaron a la soberanía nacional y al respeto por la dignidad presidencial para rechazar de plano la medida, la senadora Paloma Valencia dejó la puerta abierta al trámite judicial, condicionándolo al cumplimiento de los requisitos legales y la existencia de pruebas contundentes.