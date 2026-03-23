ATENCIÓN | Avión de la FAC explotó en Puerto Leguízamo, Putumayo tras caída: murieron varias personas

En la mañana de este lunes festivo ocurrió un trágico accidente. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) explotó en Puerto Leguízamo, Putumayo tras una caída. Se desconocen las causas del accidente, según le confirmó a EL COLOMBIANO el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. En total, viajaban 114 personas.
Las primeras versiones se conocieron en medio de un Puesto de Mando Unificado (PMU) por el paro minero del Bajo Cauca en el que estaban los ministros de Defensa e Interior, Pedro Sánchez y Armando Benedetti y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Las imágenes y videos del accidente son impactantes. Las llamas consumen la aeronave mientras se escuchan gritos de la gente llegando al punto.