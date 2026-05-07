Suspenden nombramiento del rector de U. Popular del Cesar, ficha de Juliana Guerrero

La Sección Quinta del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del nombramiento de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC).
Según la providencia judicial, el funcionario no cumplió con el requisito de idoneidad exigido por los estatutos internos de la universidad, los cuales demandan una experiencia no inferior a cinco años en educación superior.
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La medida cautelar deja sin efectos el Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026, mediante el cual el Consejo Superior Universitario había designado a Echevarría Gil. La medida es provisional hasta que haya un fallo de fondo.