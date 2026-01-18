Dudas sobre el prestamista de Corcho que le dio $742 millones en “refrigerios” para la consulta

No cuadran las cuentas y crecen las dudas sobre la financiación de la exministra Carolina Corcho en la consulta del Pacto Histórico, la misma candidata que hoy encabeza las lista al Senado por esta colectividad.
A partir del reporte de ingresos y gastos presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la campaña de Corcho, se ha señalado que el 52 % de los gastos —equivalentes a $737,7 millones de un total de $1.428 millones— habrían sido cubiertos con recursos que supuestamente provienen de préstamos otorgados por un “restaurante de corrientazos con nombre francés y ubicado en el extremo sur de Bogotá”.