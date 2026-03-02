Partido MIRA denunció posibles irregularidades en votaciones de los colombianos en el exterior

El Partido MIRA alertó este lunes 2 de marzo sobre una serie de irregularidades detectadas durante la jornada electoral en el extranjero, luego de haber expresado el pasado 25 de febrero una preocupación por la legitimidad de la garantía electoral en estas elecciones. Le puede interesar: A días de las elecciones, ONU cuestiona al Gobierno por falta de democracia en zonas bajo control armado Según el movimiento político, el proceso electoral que que inició este lunes en el exterior y se extenderá hasta el domingo 8 con el cierre de las urnas, ya presenta fallas que comprometen la transparencia y el derecho fundamental al voto libre y secreto de los más de 1.2 millones de connacionales habilitados en 67 países.

Denuncian posibles irregularidades en votaciones de los colombianos en el exterior. FOTO: Camilo Suárez

Compromiso de la privacidad y el secreto al voto: fallas logísticas y materiales en los puestos

La colectividad reportó por medio de un comunicado publicado por sus canales que, por ejemplo, en Madrid, España, “las mesas de votación se encuentran ubicadas sin la debida distancia, afectando la privacidad del elector al marcar el tarjetón”. Lea más: Candidatas a la Cámara en Antioquia: reman mucho más que los hombres Asimismo, señalaron “conductas indebidas” por parte de algunos jurados, quienes estarían haciendo preguntas improcedentes, tales como qué tipo de tarjetón desean recibir o si están seguros de su elección. En Valencia, España, la situación escaló a la presunta indagación de la intención de voto mientras los ciudadanos permanecen en la fila. De acuerdo con la denuncia, “según su respuesta se les indica a qué mesa ir”, una práctica que vulneraría la autonomía del sufragante.

Otro de los puntos críticos mencionados sería el estado de los insumos electorales. El partido afirmó que los kits en algunos consulados están incompletos o presentan inconsistencias. De esta manera advirtieron que “en algunos puestos se está entregando lapiceros con tinta que no seca, lo cual ha ocasionado la anulación de votos en elecciones pasadas”. También le puede interesar: Margen de error, ficha técnica y registro obligatorio: así cambian las encuestas en Colombia según CNE Respecto a la conformación de las mesas, denunciaron que en varios consulados de Estados Unidos y España se designaron funcionarios consulares como jurados de votación, a pesar de que hay ciudadanos particulares postulados que no fueron convocados para cumplir con dicha función.

Solicitud de garantías electorales a los entes de control

Ante estos hallazgos, el Partido MIRA pidió urgente a la Cancillería, la Procuraduría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral para que “adopten correctivos en todos los consulados del mundo, garantizando condiciones adecuadas de infraestructura, participación de ciudadanos que se inscribieron como jurados y respeto por el elector”. La organización política recordó que el jurado tiene la obligación legal de entregar los tarjetones de Senado y Cámara “sin inducir, sugerir ni interrogar al votante”, y que el de la consulta solamente lo puede pedir la persona que vaya a votar.

El partido MIRA pidió ayuda de los entes de control del país para atender esta situación. FOTO: Juan Antonio Sánchez

El comunicado enfatiza que los colombianos en el exterior deben ejercer su derecho sin presiones ni interferencias, asegurando que la democracia se fortalece solo mediante garantías reales y efectivas para todos los participantes. Finalmente, el partido ratificó que se mantendrá “vigilante” durante el desarrollo de la semana electoral para asegurar que se respete la voluntad soberana de cada ciudadano, sin importar su ubicación geográfica, “con el fin de fortalecer la imparcialidad y la confianza en el sistema electoral”.

