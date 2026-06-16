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Oso nacional: anatomía de la ‘condena’ sin pruebas al estadounidense que busca adoptar tres niños

El ciudadano estadounidense fue dejado en libertad luego de que Medicina Legal concluyera que no existe evidencia de agresión. Tras recuperar su libertad, el hombre anunció acciones legales contra quienes lo denunciaron y grabaron.

  • El hombre y su esposa estaban en un proceso de adopción de tres hermanos de 4, 7 y 15 años. Sin embargo, tras un confuso hecho, el trámite quedó congelado y se desconoce qué pasará. FOTO captura de video
    El hombre y su esposa estaban en un proceso de adopción de tres hermanos de 4, 7 y 15 años. Sin embargo, tras un confuso hecho, el trámite quedó congelado y se desconoce qué pasará. FOTO captura de video
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 6 horas
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Las redes sociales son un lugar sin garantías de juicio ni de absolución; como jauría de perros que no come hace tiempo. El domingo condenaron a un ciudadano estadounidense por un supuesto abuso sexual y coronaron de heroínas a las mujeres que lo grabaron.

El lunes, en ese mismo escenario, lapidaron a esas mujeres y redimieron al hombre, porque al final se concluyó que no cometió actos abusivos contra menores de edad.

El caso ha sido un sancocho de versiones y de pasiones. Cuando salió el video que dio pie a todo este episodio, el país entero entró en una indignación colectiva y, sin darle espacio a la duda, creyó más en lo que oía que en lo que se veía.

“¡Está abusando del niño, suéltalo, hp!”, gritaba una señora. Lo hacía desde abajo. Arriba,...

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