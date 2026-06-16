Oso nacional: anatomía de la ‘condena’ sin pruebas al estadounidense que busca adoptar tres niños

Las redes sociales son un lugar sin garantías de juicio ni de absolución; como jauría de perros que no come hace tiempo. El domingo condenaron a un ciudadano estadounidense por un supuesto abuso sexual y coronaron de heroínas a las mujeres que lo grabaron. El lunes, en ese mismo escenario, lapidaron a esas mujeres y redimieron al hombre, porque al final se concluyó que no cometió actos abusivos contra menores de edad. El caso ha sido un sancocho de versiones y de pasiones. Cuando salió el video que dio pie a todo este episodio, el país entero entró en una indignación colectiva y, sin darle espacio a la duda, creyó más en lo que oía que en lo que se veía. “¡Está abusando del niño, suéltalo, hp!”, gritaba una señora. Lo hacía desde abajo. Arriba,...