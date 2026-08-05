Odinsa evolucionará a Grupo Argos Asset Management para gestionar activos de infraestructura

Odinsa anunció que iniciará un proceso de evolución hacia Grupo Argos Asset Management, como parte del programa ACE 1.0 presentado por su casa matriz, Grupo Argos. Con esta transformación, la compañía asumirá el rol de gestor de activos del Grupo Empresarial Argos, con la misión de originar nuevas oportunidades de inversión, atraer capital mediante verticales especializadas en infraestructura y administrar los fondos y vehículos de inversión que se creen. El nuevo esquema contempla que Grupo Argos actúe como Limited Partner (LP) e inversionista ancla, respaldando financieramente las iniciativas impulsadas por el futuro gestor de activos.

Según explicó la compañía, esta evolución permitirá consolidar capacidades, diversificar las inversiones, facilitar el acceso a capital local e internacional y escalar nuevas oportunidades de crecimiento mediante estructuras más eficientes y alineadas con estándares internacionales. La transformación hace parte del programa ACE 1.0, una estrategia diseñada por Grupo Argos para generar, capturar y transferir valor a todos los accionistas del Grupo Empresarial Argos. La iniciativa se apoya en la hoja de ruta que el conglomerado ha desarrollado durante la última década para simplificar su estructura corporativa, concentrar su portafolio de negocios, fortalecer su balance financiero, rotar capital y hacer más visible el valor de sus activos. En su primera fase de ejecución, ACE se basa en tres pilares estratégicos: la excelencia operacional (Profitability Push), la consolidación del negocio de asset management y la aceleración de readquisiciones. Dos de estos componentes tendrán efectos directos sobre Odinsa.

Las metas operativas para Odinsa

Dentro del pilar de excelencia operacional, Odinsa buscará fortalecer la rentabilidad de sus negocios mediante objetivos medibles orientados a incrementar la generación de caja, capturar eficiencias y simplificar estructuras.

Entre las metas definidas se encuentran la materialización de las cuatro iniciativas privadas (IP) de aeropuertos y vías en contratos de concesión, la optimización de los gastos operativos, la consolidación del negocio de aguas tras la adquisición de Ticsa y el crecimiento de los ingresos provenientes de la gestión de activos. El segundo eje estratégico contempla la consolidación del negocio de gestión de activos en un único administrador. Con ello se busca concentrar las funciones de administración de activos y levantamiento de capital, reducir duplicidades dentro de las compañías del Grupo Empresarial Argos y acercar el flujo de dividendos provenientes de los activos de infraestructura hacia Grupo Argos y sus accionistas.

La nueva estructura definirá dos funciones claramente diferenciadas. Por un lado, Grupo Argos se encargará de la asignación de capital y actuará como habilitador del crecimiento de los negocios, además de desempeñarse como LP e inversionista ancla del gestor de activos. Por otro lado, Odinsa evolucionará hacia Grupo Argos Asset Management, que será responsable de originar oportunidades de inversión, captar recursos de inversionistas y operar los activos administrados. Bajo este modelo, Grupo Argos participará como inversionista ancla junto con una base más amplia de inversionistas de capital que aportarán los recursos para financiar los proyectos que origine el nuevo gestor.

La reorganización dependerá de las aprobaciones regulatorias

Como parte de esta reorganización, Grupo Argos podrá asumir directamente la propiedad de las participaciones que actualmente mantiene Odinsa en las plataformas de vías, aeropuertos y aguas. Paralelamente, Odinsa avanzará en su transformación hacia Grupo Argos Asset Management.

La compañía aclaró que esta evolución está sujeta a la obtención de las aprobaciones corporativas y regulatorias correspondientes. Durante los próximos meses, Odinsa adelantará las gestiones legales, administrativas, financieras y de gobierno corporativo necesarias para ejecutar esta hoja de ruta estratégica. Con ello espera contribuir a una mayor generación, transferencia y captura de valor para sus accionistas y demás grupos de interés. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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