Mamá de Kevin Acosta le pidió al presidente del Senado impedir la salida del país de Petro

La muerte de Kevin Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia y falleció tras permanecer varias semanas sin recibir el medicamento que requería para su tratamiento, sigue generando consecuencias judiciales y políticas. Esta vez, Yudi Caterine Pico Naranjo, madre del menor, envió una carta al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, en la que solicitó que no se autorice la salida del país del expresidente Gustavo Petro mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el caso. La petición se conoce pocos días después de que la Fiscalía anunciara que el próximo 24 de agosto realizará una audiencia de imputación de cargos contra Luis Óscar Gálvez Mateus, entonces interventor de la Nueva EPS, así como contra otros funcionarios vinculados al proceso por la muerte del menor.

La investigación que salpica a Petro

Dentro de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía, también se remitieron copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que evalúe una eventual responsabilidad del expresidente Gustavo Petro. Según se ha conocido, las autoridades buscan establecer si existen méritos para investigarlo por los presuntos delitos de violación agravada de datos personales y homicidio culposo bajo la figura de posición de garante.

Uno de los aspectos bajo análisis es la divulgación de información contenida en la historia clínica de Kevin Acosta, la cual goza de especial protección por tratarse de un menor de edad. Adicionalmente, la defensa de la familia sostiene que deben esclarecerse las posibles responsabilidades de quienes tenían el deber de garantizar la atención y protección del menor. “Determinó a través de todas las autoridades de investigación que el presidente Petro puede estar incurso en el delito de homicidio culposo en calidad de garante”, aseguró el abogado Manuel Villanueva, representante de las víctimas. Por ahora, cualquier determinación sobre eventuales responsabilidades penales deberá ser adoptada por las autoridades competentes dentro de las etapas correspondientes del proceso.

La solicitud ante el Congreso

En la carta enviada al presidente del Legislativo, la madre de Kevin pidió que no se conceda autorización para que Petro salga del país mientras avanzan las investigaciones derivadas de la muerte de su hijo. La petición de la madre se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 196 de la Constitución, que establece que quien haya ejercido la Presidencia de la República no puede abandonar el territorio nacional durante el año siguiente al término de su mandato sin autorización previa del Senado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Sin embargo, el Senado ya votó favorablemente esta solicitud del expresidente. Mientras tanto, el proceso judicial por la muerte de Kevin Acosta sigue avanzando. Lea también: Nueva EPS responsabiliza a la familia de Kevin Acosta por falta de entrega de medicamentos el mes antes de morir Bloque de preguntas y respuestas: