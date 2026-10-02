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Proponen eliminar festivos en Colombia para ampliar días de descansos en vacaciones

El gremio del transporte de carga planteó suprimir algunos puentes festivos del calendario para convertirlos en días adicionales de vacaciones remuneradas. Así va la iniciativa.

  • La iniciativa de eliminar puentes festivos y trasladarlos a la semana de vacaciones laborales ya genera debate entre analistas y expertos. Foto: Colprensa
    La iniciativa de eliminar puentes festivos y trasladarlos a la semana de vacaciones laborales ya genera debate entre analistas y expertos. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Una propuesta lanzada desde la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar) busca reestructurar el calendario de descanso en el país. Esta iniciativa plantea eliminar cinco días festivos del año y trasladarlos como días adicionales al periodo de vacaciones de los trabajadores.

Actualmente, la legislación laboral en Colombia otorga a los empleados 15 días hábiles de vacaciones remuneradas por cada año trabajado. Asimismo, en el país se cuentan con 19 días festivos en 2026 o Ley Emiliani.

De prosperar el planteamiento de Colfecar, los trabajadores pasarían a disfrutar de 20 días de vacaciones al año. El gremio ha explicado que la medida no busca reducir el tiempo total de descanso, sino modificar su distribución.

La meta es que las personas puedan decidir libremente cuándo tomar sus jornadas de descanso continuo con sus familias, en lugar de depender de festivos aislados en el calendario.

Lea también: Con los 19 festivos de 2026, Colombia tendrá una semana laboral efectiva de 40 horas

Sobre el origen de la propuesta, Sebastián Echeverry, presidente de la Junta Directiva del gremio, ha aludido a las severas afectaciones operativas que sufre el transporte de mercancías durante los fines de semana largos.

Según esta agremiación, las restricciones a la movilidad de vehículos de carga impuestas durante cada puente festivo representan al menos 24 horas de operación perdidas por fecha. Esto equivale a que un camión de carga deba permanecer inmovilizado alrededor de 20 días al año, mientras las empresas continúan asumiendo gastos fijos de nómina, combustible, mantenimiento y financiación.

Sobre la propuesta, algunos analistas la ven con buenos ojos, ya que afirman que periodos de descanso más extensos y continuos favorecen la salud mental del trabajador y una desconexión laboral efectiva, al tiempo que reducen las continuas interrupciones en la producción industrial y empresarial.

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Por otra parte, gremios turísticos y comerciantes regionales expresaron su inquietud, advirtiendo que los puentes festivos constituyen la principal fuente de ingresos para hoteles, restaurantes y economías locales que dependen del flujo constante de viajeros.

Siga leyendo: ¿Cuándo es el próximo festivo? Estas son las fechas que quedan en Colombia en 2026

Preguntas y respuestas

¿Cuántos días de vacaciones tendrían los trabajadores si se eliminan cinco festivos en Colombia?
Los trabajadores pasarían de 15 a 20 días hábiles de vacaciones remuneradas al año. La propuesta de Colfecar plantea trasladar cinco días festivos al periodo de vacaciones, sin reducir el tiempo total de descanso.
¿Por qué Colfecar quiere cambiar los días festivos por más vacaciones?
Colfecar argumenta que los puentes festivos generan restricciones para el transporte de carga y pérdidas operativas. Según el gremio, cada fecha puede representar al menos 24 horas de operación perdidas para los vehículos.
¿Cómo cambiarían las vacaciones de los trabajadores con la propuesta de Colfecar?
Los empleados tendrían 20 días hábiles de vacaciones remuneradas por año, frente a los 15 actuales. La idea es que esos días adicionales puedan disfrutarse de manera continua y elegirse libremente.
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