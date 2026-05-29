Tras tragedia de Yulixa Tolozo, Bogotá endurece operativos y decomisa equipos estéticos ilegales

A partir del desenlace trágico del caso de Yulixa Tolozo, quien falleció tras realizarse un procedimiento estético en un establecimiento que no cumplía con los requisitos legales necesarios, las autoridades en Bogotá han reforzado la vigilancia y el decomiso de dispositivos médicos en centros que operan al margen de la normativa vigente.
Justamente, en las últimas horas, la Secretaría Distrital de Salud, publicó un video en el que se da muestra de un operativo de inspección. En este, las autoridades decomisaron varios dispositivos médicos de uso estético, medicamentos y productos modelantes que, según los funcionarios encargados del procedimiento, no contaban con registro sanitario ni con el etiquetado exigido por la normativa vigente.
En las imágenes se observa cómo, durante los operativos realizados en distintos establecimientos, las autoridades evidencian múltiples irregularidades tanto en los centros inspeccionados como en los equipos utilizados para procedimientos estéticos.