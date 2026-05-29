Por primera vez, Donald Trump pierde respaldo de la clase trabajadora blanca que impulsó su ascenso político, según encuestas

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra una caída sostenida entre los votantes blancos sin título universitario, un grupo que ha sido clave para sus victorias electorales. Diversas encuestas publicadas durante mayo de 2026 reflejan un deterioro en el respaldo de este sector, mientras aumentan las preocupaciones por la situación económica, los precios de la gasolina, los efectos de la guerra con Irán y las políticas comerciales impulsadas por la administración. El fenómeno ocurre cuando faltan pocos meses para las elecciones legislativas de medio término previstas para noviembre. Siga leyendo: ¿Dólar con el rostro de Donald Trump? Funcionarios de la Casa Blanca impulsan propuesta que rompería tradición de 150 años Los sondeos nacionales también muestran un descenso en la valoración general del mandatario. Datos de distintas firmas ubican su aprobación entre el 31% y el 37%, mientras que algunas mediciones registran niveles de desaprobación superiores al 60%. El seguimiento de The Economist/YouGov situó la aprobación presidencial en 34%, mientras que una encuesta de American Research Group la ubicó en 31%, con un 64% de rechazo. La pérdida de apoyo resulta especialmente significativa porque afecta al grupo demográfico que ha respaldado de manera consistente a Trump desde su primera campaña presidencial. De acuerdo con encuestas a pie de urna de CNN, cerca de dos tercios de los votantes blancos sin educación universitaria apoyaron al mandatario en sus tres candidaturas presidenciales. Lea también: Trump dice que su chequeo médico salió “perfectamente”, a días de cumplir 80 años

Encuestas muestran un cambio en la base electoral de Trump

Las mediciones más recientes indican que la mayoría de los estadounidenses blancos sin título universitario desaprueba actualmente la gestión presidencial. Según CNN, la aprobación de Trump entre este segmento cayó del 63% en febrero de 2025 al 49% en la actualidad, pasando de un saldo positivo de +26 puntos a uno negativo de -2. Otras encuestas presentan resultados similares. Entre ellas: ·CNN: 51% de desaprobación. ·Fox News: 51% de desaprobación. ·NPR/PBS/Marist College: 52% de desaprobación. ·Pew Research Center: 52% de desaprobación. ·CBS News/YouGov: 54% de desaprobación. Aunque algunos estudios muestran cifras más favorables para el presidente, como una encuesta de The New York Times/Siena College que registró 44% de desaprobación en este grupo, la tendencia general apunta a una reducción del respaldo entre los trabajadores blancos sin educación superior. Las encuestas de CBS también reflejan una disminución en el apoyo: de 68% registrado en febrero del año pasado a 46% en las mediciones más recientes.

La economía, los aranceles y la guerra con Irán figuran entre las principales preocupaciones. FOTO: Getty Images

Economía, guerra y aranceles entre los factores del descontento