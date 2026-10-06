El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que la combinación de fentanilo, midazolam y ketamina causó la muerte de Jennifer García Valencia, una mujer de 33 años que se hizo un tatuaje en su casa, en Bogotá, a mediados de agosto de este año. En el informe de necropsia, el instituto clasificó la manera de muerte como “violenta en contexto de homicidio”. El caso volvió a surgir esta semana, cuando el concejal de Bogotá Jairo Avellaneda denunció que, más de un mes después, la persona señalada de aplicarle los medicamentos sigue en libertad. Además de exigirle celeridad a la Fiscalía.

¿Qué pasó, según el informe?

El documento, al que tuvo acceso este diario, recoge el relato del esposo de la mujer. Según él, ella llevaba cerca de un mes tatuándose la espalda y sintió dolor durante el procedimiento. Una amiga le contó que tenía un familiar que administraba anestesia y cobraba $600.000. Llegaron a un acuerdo y esa persona fue a la casa, donde le aplicó medicamentos por vía intravenosa mientras el tatuador seguía con su trabajo. Como el dolor persistía, siempre según el esposo, hizo una nueva aplicación. Poco después, la mujer presentó un “pre-infarto”. Cuando llegó a la casa, personal de atención prehospitalaria ya le hacía maniobras de reanimación. El informe del primer respondiente agrega otro dato. Esa ya era la cuarta sesión del tatuaje y la mujer habría contactado a un auxiliar de enfermería para controlar el dolor. Esa persona, que estaba en el lugar, dijo haberle administrado ketamina, fentanilo y midazolam.

¿Qué encontró Medicina Legal?

La necropsia no halló lesiones traumáticas que explicaran la muerte, pero sí signos de hipoxia, entre ellos pulmones con salida de líquido espumoso. El corazón no mostraba alteraciones. Con base en eso, el perito concluyó que la administración conjunta de esos tres medicamentos genera efectos depresores sobre el sistema nervioso central, con riesgo para la función respiratoria y cardiovascular. También subrayó que no los aplicó personal de salud idóneo ni se hizo bajo condiciones de control clínico, es decir, sin valoración previa, control de dosis, monitoreo de signos vitales ni capacidad de respuesta ante una complicación. El informe tiene salvedades. La cuantificación de los medicamentos sigue en proceso y los hallazgos pueden reinterpretarse si la autoridad aporta nueva información.

¿Qué pide el concejal?

Avellaneda cuestionó que la persona señalada haya sido capturada, según su versión, y luego liberada. “Lo capturan en flagrancia y poco después es dejado en libertad. ¿Por qué?”, preguntó. A su juicio, con el dictamen ya hay elementos para una orden de captura. “Fiscalía, actúe”, pidió. “Juan Jair Sánchez Goez sigue libre. No estamos pidiendo una condena sin juicio, estamos pidiendo que la justicia actúe”, señaló. El concejal también puso el foco en el origen de los fármacos. Le pidió a la Secretaría de Salud explicar de dónde salieron, quién los suministró y qué trazabilidad existe, y advirtió que no se puede permitir que algo así “vuelva a pasar en Bogotá”. Lea también: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota, esposados de pies y manos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: