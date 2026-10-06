Lágrimas, silencio e historia: el emotivo trasfondo del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina

Antonella, su esposa, grababa todo desde la tribuna con Celia, la madre de uno de los mejores jugadores de la historia, sentada a un lado. Jorge, el padre que lo llevó a Barcelona en el 2.000, cuando tenía 13 años, miraba el homenaje a su hijo desde el cielo al que, desde el 8 de agosto pasado, seguro habrá llegado.

No gritó, junto a sus compañeros, la frase que se convirtió, en los últimos años, en arenga de batalla: “Oh, juremos con gloria morir”, con la que finaliza el cántico nacional, repitiéndose tres veces. Messi se quedó callado. Cuando terminó el himno, miró a los ojos a sus hijos, que estaban a su lado. Thiago, el mayor, quien está a escasos centímetros de alcanzarlo, se veía impávido. Los menores estaban más emocionados.

Tan profundo era el sentimiento que tenía, que no pudo seguir cantando. El silencio que cuando era joven parecía perpetuo, inseparable de su lado, regresó a Lionel Messi durante las últimas estrofas del himno argentino la noche del lunes, cuando tuvo su último tanto, su partido de despedida de la Selección, en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Su vista no enfocaba a ningún lado. Estaba retraído, nadando en sus pensamientos. Tenía la mirada perdida y los ojos encharcados. En el rostro, además, llevaba una expresión dura, con los labios apretados, que denotaba la fuerza que hacía para que las cámaras no lo captaran llorando.

Contra Benin, Lionel Messi jugó su partido 208 con el seleccionado nacional. El juego del lunes fue el primero sin su papá observándolo. El día estaba lleno de emotividad para el capitán argentino. Por eso, desde que iba en el bus que los llevó a él y sus compañeros desde el predio que lleva su nombre hasta el estadio, fue grabado llorando.

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina duró 21 años. Todo el recorrido del atacante nacido y criado en el barrio Las Heras de Rosario fue anecdótico. En su debut con la Selección de mayores el 17 de agosto del 2005 contra Hungría, apenas duró 45 segundos en cancha antes de ser expulsado. Cuando recibió la tarjeta roja, se vio impotente: salió del campo llorando.

El primer gol del “astro” con su seleccionado fue el primero de marzo del 2006, en la derrota de Argentina contra Croacia en un juego amistoso. El último tanto, por su parte, llegó 20 años después, en el amistoso contra Benin, donde fue homenajeado. Messi marcó, al minuto 70, de penalti, su tanto 126 con la camiseta del seleccionado nacional.

Lionel, que hace diez años era criticado por sus compatriotas por ser callado, por no cantar el himno, por no poder ganar un título con el equipo nacional –perdió las finales de las ediciones de 2015 y 2016 de la Copa América, así como la de los mundiales de 2014 y 2026–, terminó su carrera con Argentina siendo vitoreado.

Antes del inicio del duelo, sacaron una camiseta de Argentina con el número 10 que decía “Gracias”. En el minuto diez detuvieron el encuentro para aplaudirlo y gritar su nombre mientras él miraba con timidez. Al 48 dio una asistencia a Nicolás Otamendi. Al 61, otra a Nico Paz. Con eso, terminó su carrera con el seleccionado argentino siendo el jugador que más pases de gol dio: 69 con la Selección.

A los 71 marcó su último tanto. Algunos minutos después, cuando terminó el partido, volvió a tener la mirada perdida, la expresión retraída, algo tímida, mientras observaba todos los homenajes que le hacían después de jugar por 21 años con la camiseta de su seleccionado siendo bicampeón de América (2021 y 2024) y campeón Mundial en Qatar 2022.