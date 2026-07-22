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Capturaron a hombre señalado de la muerte de niña de 3 años en Polonuevo, Atlántico

El crimen ocurrió en la Panadería Santander, un establecimiento perteneciente a la familia de la menor. Las autoridades continúan con la investigación para determinar si existen más responsables involucrados en el hecho.

  • Un hombre fue capturado por el crimen de la menor Celeste Valentina Osorio Duque, en Polonuevo, Atlántico. FOTO: Ilustrativa- Colprensa
    Un hombre fue capturado por el crimen de la menor Celeste Valentina Osorio Duque, en Polonuevo, Atlántico. FOTO: Ilustrativa- Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó la captura del principal sospechoso de la muerte de Celeste Valentina Osorio Duque, una niña de 3 años que fue víctima de un ataque sicarial en el municipio de Polonuevo.

Este caso ha generado gran conmoción en la comunidad debido a las circunstancias que rodearon el crimen, ocurrido el 19 de julio, cuando un hombre armado llegó en motocicleta a la Panadería Santander, donde se encontraban la niña y varios de sus familiares, y abrió fuego contra los presentes.

Como consecuencia, una de las balas impactó en la cabeza de Celeste Valentina justo cuando se encontraba jugando con la abuela. La menor fue trasladada a un centro médico del municipio, pero lamentablemente llegó sin signos vitales.

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De inmediato, las autoridades iniciaron una investigación y ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos a quien suministrara información que permitiera la captura de los responsables.

Precisamente, este 22 de julio, el gobernador del Atlántico confirmó que un hombre fue detenido en medio de un procedimiento articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía del Atlántico. El sospechoso fue dejado a disposición de la autoridad competente mientras avanza su proceso judicial.

Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que la familia estaba siendo víctima de amenazas de extorsión debido a su negocio familiar, una panadería fundada hace 25 años.

“El negocio lo empezaron mi suegro y mi suegra. Hace cuatro años lo asumimos mi esposo y yo”, manifestó a El Heraldo Aliana Valentina Duque Pineda, madre de la menor.

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Duque Pineda también aseguró que su suegra venía recibiendo amenazas a través de WhatsApp desde hacía varias semanas. Según relató, presuntos integrantes de una banda criminal les exigían el pago de una suma de dinero.

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El esposo de Aliana Duque se encuentra detenido en un centro carcelario del mismo municipio por su presunta vinculación en un caso de extorsión. Sin embargo, las autoridades continúan con la investigación correspondiente para determinar si ese proceso guarda alguna relación con el ataque a la panadería.

Preguntas y respuestas

¿Quién fue capturado por la muerte de Celeste Valentina Osorio Duque en Polonuevo?
La persona capturada es el principal sospechoso del asesinato de la niña Celeste Valentina Osorio Duque, según confirmó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. El hombre fue detenido en un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía del Atlántico, y quedó a disposición de las autoridades mientras avanza el proceso judicial.
¿Cuándo ocurrió el ataque en el que murió la niña Celeste Valentina en Polonuevo?
El ataque ocurrió el 19 de julio en la Panadería Santander, ubicada en el municipio de Polonuevo, Atlántico. Un hombre armado llegó en motocicleta al establecimiento y disparó contra las personas que estaban en el lugar, una de las balas impactó a la menor de 3 años.
¿Qué se sabe del motivo del ataque contra la familia de Celeste Valentina?
La principal hipótesis de las autoridades es que el ataque estaría relacionado con amenazas de extorsión contra la familia debido al negocio familiar, una panadería fundada hace 25 años. Sin embargo, la investigación continúa para establecer las causas exactas del crimen y la responsabilidad de los involucrados.
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