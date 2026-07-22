Senado aprueba que De la Espriella se posesione en el Cauca: falta que la Cámara vote

El congresista informó: “¡La posesión de @ABDELAESPRIELLA será en el Cauca! Con nuestra intervención y voto se logró que en el suroccidente se reciba al Congreso y al presidente electo. Así enviamos un mensaje de compromiso y esperanza a una región tan golpeada por la violencia y los grupos armados fortalecidos por @PetroGustavo y su fallida política de Paz Total”.

El Senado aprobó en la tarde de este miércoles que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, se posesione el próximo 7 de agosto en el Cauca. Así lo confirmó Cristhian Garcés, senador del Centro Democrático, a través de X.

La votación fue de 55 votos a favor y 32 en contra. El documento fue respaldado por la bancada oficialista que integran el Centro Democrático y Cambio Radical, pero también el Partido Conservador.

Lea también: Congreso confirma que la posesión de Abelardo de la Espriella podría hacerse fuera de Bogotá

Lo que sigue ahora es que la Cámara de Representantes estudie y vote en plenaria la proposición para que el electo mandatario pueda posesionarse en el Cauca. Dicha sesión se llevará a cabo el 28 de julio próximo.

Precisamente, el mandatario electo este 20 de julio, desde Medellín, reiteró su intención de asumir el cargo en una guarnición militar, pese a la oposición del presidente saliente, Gustavo Petro, quien afirmó que no permitirá que la ceremonia se lleve a cabo en ese escenario.

“Me voy a posesionar en una guarnición militar para rendir homenaje a los verdaderos héroes. Ese será un mensaje de respaldo y apoyo a nuestra Fuerza Pública. Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados, que no volverán a temer por hacer cumplir la ley”, afirmó De la Espriella.

En contexto: Tras el ‘no’ de Petro, De la Espriella busca que el Congreso autorice su posesión en una base militar

Durante la sesión de este miércoles, el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, defendió que la ceremonia de posesión presidencial se realice en el Cauca.

De acuerdo con el congresista, la propuesta pretende convertir el acto en un gesto de respaldo a una de las regiones más afectadas por la violencia y expresar el apoyo institucional a la Fuerza Pública.

“El mandato de Abelardo De La Espriella tiene todo que ver con el retorno de la seguridad. Nuestra Fuerza Pública ha sufrido y necesita el respaldo de todos los poderes públicos”, aseguró Gómez.

En medio del debate, la senadora Jennifer Pedraza criticó que se pretenda politizar a las fuerzas militares.

Lea más: De La Espriella ordenó al minInterior designado pedir vigilancia a contratos de la UNP

“Esto es una cuestión de principios: el presidente de la república se posesiona ante el pueblo que elige al Congreso y que lo elige a él. Quienes han defendido la propuesta de Abelardo, como senadores de Salvación Nacional, diciendo que esta es la prueba de que ‘este será un gobierno a favor de los militares’, ustedes mismos confiesan que sí quieren politizar las fuerzas armadas de Colombia”, señaló la congresista de Dignidad y Compromiso.

De igual manera, anunció que radicó una proposición para autorizar el traslado del Congreso para la posesión presidencial siempre y cuando esta se haga en medio de un escenario de carácter civil.

“El lugar específico donde se realizará la sesión deberá ser un escenario de carácter civil y, en todo caso, no podrá corresponder a una guarnición militar ni a instalaciones de las Fuerzas Militares o de Policía. Concluida la ceremonia de posesión, la sede del Congreso de la República retornará de pleno derecho al Capitolio Nacional, en la ciudad de Bogotá D.C., sin que se requiera pronunciamiento adicional alguno”, se lee en la proposición presentada por Pedraza.

No se pierda: ¿Abelardo tomará posesión en una sede militar? La última palabra la tiene el Congreso