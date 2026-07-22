Senado aprueba que De la Espriella se posesione en el Cauca: falta que la Cámara vote

El Senado aprobó en la tarde de este miércoles que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, se posesione el próximo 7 de agosto en el Cauca. Así lo confirmó Cristhian Garcés, senador del Centro Democrático, a través de X.
El congresista informó: “¡La posesión de @ABDELAESPRIELLA será en el Cauca! Con nuestra intervención y voto se logró que en el suroccidente se reciba al Congreso y al presidente electo. Así enviamos un mensaje de compromiso y esperanza a una región tan golpeada por la violencia y los grupos armados fortalecidos por @PetroGustavo y su fallida política de Paz Total”.