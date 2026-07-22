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Senado aprueba que De la Espriella se posesione en el Cauca: falta que la Cámara vote

Así lo confirmó Cristhian Garcés, senador del Centro Democrático, a través de X.

  • Abelardo De la Espriella. Foto: Camilo Suárez
    Abelardo De la Espriella. Foto: Camilo Suárez
El Colombiano
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hace 1 hora
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El Senado aprobó en la tarde de este miércoles que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, se posesione el próximo 7 de agosto en el Cauca. Así lo confirmó Cristhian Garcés, senador del Centro Democrático, a través de X.

El congresista informó: “¡La posesión de @ABDELAESPRIELLA será en el Cauca! Con nuestra intervención y voto se logró que en el suroccidente se reciba al Congreso y al presidente electo. Así enviamos un mensaje de compromiso y esperanza a una región tan golpeada por la violencia y los grupos armados fortalecidos por @PetroGustavo y su fallida política de Paz Total”.

La votación fue de 55 votos a favor y 32 en contra. El documento fue respaldado por la bancada oficialista que integran el Centro Democrático y Cambio Radical, pero también el Partido Conservador.

Lea también: Congreso confirma que la posesión de Abelardo de la Espriella podría hacerse fuera de Bogotá

Lo que sigue ahora es que la Cámara de Representantes estudie y vote en plenaria la proposición para que el electo mandatario pueda posesionarse en el Cauca. Dicha sesión se llevará a cabo el 28 de julio próximo.

Precisamente, el mandatario electo este 20 de julio, desde Medellín, reiteró su intención de asumir el cargo en una guarnición militar, pese a la oposición del presidente saliente, Gustavo Petro, quien afirmó que no permitirá que la ceremonia se lleve a cabo en ese escenario.

“Me voy a posesionar en una guarnición militar para rendir homenaje a los verdaderos héroes. Ese será un mensaje de respaldo y apoyo a nuestra Fuerza Pública. Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados, que no volverán a temer por hacer cumplir la ley”, afirmó De la Espriella.

En contexto: Tras el ‘no’ de Petro, De la Espriella busca que el Congreso autorice su posesión en una base militar

Durante la sesión de este miércoles, el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, defendió que la ceremonia de posesión presidencial se realice en el Cauca.

De acuerdo con el congresista, la propuesta pretende convertir el acto en un gesto de respaldo a una de las regiones más afectadas por la violencia y expresar el apoyo institucional a la Fuerza Pública.

“El mandato de Abelardo De La Espriella tiene todo que ver con el retorno de la seguridad. Nuestra Fuerza Pública ha sufrido y necesita el respaldo de todos los poderes públicos”, aseguró Gómez.

En medio del debate, la senadora Jennifer Pedraza criticó que se pretenda politizar a las fuerzas militares.

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“Esto es una cuestión de principios: el presidente de la república se posesiona ante el pueblo que elige al Congreso y que lo elige a él. Quienes han defendido la propuesta de Abelardo, como senadores de Salvación Nacional, diciendo que esta es la prueba de que ‘este será un gobierno a favor de los militares’, ustedes mismos confiesan que sí quieren politizar las fuerzas armadas de Colombia”, señaló la congresista de Dignidad y Compromiso.

De igual manera, anunció que radicó una proposición para autorizar el traslado del Congreso para la posesión presidencial siempre y cuando esta se haga en medio de un escenario de carácter civil.

“El lugar específico donde se realizará la sesión deberá ser un escenario de carácter civil y, en todo caso, no podrá corresponder a una guarnición militar ni a instalaciones de las Fuerzas Militares o de Policía. Concluida la ceremonia de posesión, la sede del Congreso de la República retornará de pleno derecho al Capitolio Nacional, en la ciudad de Bogotá D.C., sin que se requiera pronunciamiento adicional alguno”, se lee en la proposición presentada por Pedraza.

No se pierda: ¿Abelardo tomará posesión en una sede militar? La última palabra la tiene el Congreso

Los detalles de la proposición de Salvación Nacional

La proposición radicada por la representante a la Cámara del partido Salvación Nacional, Carol Borda, solicita que el Congreso sesione en pleno dentro de las instalaciones de la guarnición militar que el presidente electo designe.

Según el documento, esta solicitud se fundamenta en la voluntad expresa del presidente electo, De la Espriella, quien ha manifestado su deseo de realizar el acto en un recinto militar “como un gesto de reconocimiento institucional a la Fuerza Pública”.

La iniciativa se apoya en los artículos 192 y 140 de la Constitución Política, así como en el artículo 33 de la Ley 5 de 1992.

La justificación técnica destaca que la Constitución exige la presencia del Congreso como cuerpo colegiado para la toma de juramento, pero no impone un lugar físico determinado para dicho acto.

Amplíe la noticia: ¿Puede Abelardo de la Espriella posesionarse en una guarnición militar? Esto dice la ley

La validez del requisito constitucional se satisface con la presencia física de los congresistas, independientemente del lugar donde ocurra, siempre que el traslado haya sido debidamente autorizado.

El documento enfatiza que este cambio de sede sería estrictamente excepcional y se circunscribiría a una sola sesión con el único fin de llevar a cabo la posesión del presidente y vicepresidente para el periodo constitucional 2026-2030.

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Una vez concluida la ceremonia, la sede del Legislativo volverá de pleno derecho al Capitolio Nacional en Bogotá, sin necesidad de un nuevo pronunciamiento.

Lea también: Gobierno informa a De la Espriella que no puede posesionarse en una guarnición militar, ¿por qué?

La propuesta aclara que esta medida no modifica la sede permanente del Congreso, la cual seguirá siendo el Capitolio para todos los demás efectos legales y reglamentarios.

La proposición fue recibida por la Subsecretaría General de la Cámara de Representantes el pasado 20 de junio de 2026, quedando ahora a disposición de la plenaria para su discusión y posible aprobación.

Preguntas y respuestas

¿Dónde será la posesión de Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia?
El Senado aprobó una proposición para que la posesión presidencial se realice en el Cauca, pero la decisión aún requiere el aval de la Cámara de Representantes. Hasta que ambas corporaciones se pronuncien, el cambio de sede no queda definitivamente autorizado.
¿Por qué Abelardo De la Espriella quiere posesionarse en el Cauca y en una guarnición militar?
El presidente electo ha señalado que busca enviar un mensaje de respaldo a la Fuerza Pública y destacar la importancia de la seguridad en una región afectada por la violencia. La propuesta ha generado posiciones encontradas dentro del Congreso.
¿Puede el Congreso cambiar el lugar de la posesión presidencial en Colombia?
Sí. La Constitución y el reglamento del Congreso permiten trasladar excepcionalmente la sede para una sesión específica, siempre que Senado y Cámara de Representantes aprueben la decisión mediante el procedimiento correspondiente.
¿Qué implicaciones tendría que la posesión presidencial se realice fuera de Bogotá?
Un cambio de sede tendría un significado principalmente institucional y simbólico, pero no modifica las funciones del Gobierno ni la validez del acto de posesión. Su realización depende de que se cumplan los requisitos legales y las autorizaciones del Congreso.
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