Último mensaje de María Camila Potosí antes de desaparecer en Cali

La investigación por la muerte de María Camila Potosí Gómez, de 21 años y con ocho meses de embarazo, avanza mientras las autoridades buscan establecer qué ocurrió entre el momento en que fue vista por última vez y el hallazgo de su cuerpo en una zona rural de Cali.
Uno de los elementos clave para reconstruir sus últimas horas es el último mensaje que envió a un familiar antes de perder todo contacto.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por El País de Cali, basada en el testimonio de sus allegados, María Camila pasó la mañana del 16 de julio en la vivienda de su cuñada, en el barrio Meléndez, donde acompañaba a una persona que se recuperaba de una cirugía.