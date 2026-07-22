Último mensaje de María Camila Potosí antes de desaparecer en Cali

La investigación por la muerte de María Camila Potosí Gómez, de 21 años y con ocho meses de embarazo, avanza mientras las autoridades buscan establecer qué ocurrió entre el momento en que fue vista por última vez y el hallazgo de su cuerpo en una zona rural de Cali. Uno de los elementos clave para reconstruir sus últimas horas es el último mensaje que envió a un familiar antes de perder todo contacto. De acuerdo con la reconstrucción realizada por El País de Cali, basada en el testimonio de sus allegados, María Camila pasó la mañana del 16 de julio en la vivienda de su cuñada, en el barrio Meléndez, donde acompañaba a una persona que se recuperaba de una cirugía.

Ese mismo día había asistido a un control médico relacionado con su embarazo en el puesto de salud del sector de Polvorines. Más tarde regresó a la vivienda, pero volvió a salir para realizar un trámite relacionado con unos exámenes médicos que le habían ordenado durante la consulta. Antes de irse, le envió un mensaje a su cuñada explicándole el motivo de su salida. “Me tocó que salir rápido a confirmar la cita de un último examen que me mandaron hoy”. Lea más: Revelan la identidad del hombre señalado de asesinar a Mayerly Olaya en un Homecenter de Soacha tras meses de acoso Esa fue la última comunicación que su familia recibió de ella. Según el reporte de desaparición, María Camila fue vista por última vez ese jueves 16 de julio, a las 4:02 de la tarde, en el sector de Polvorines, exactamente en la carrera 96 con calle 2B-64. La preocupación comenzó cerca de las 6:00 p.m., cuando su pareja llegó a buscarla a la vivienda y descubrió que ya no estaba. Desde entonces, familiares y amigos iniciaron llamadas, enviaron mensajes y recorrieron hospitales y otros lugares donde pensaban que podía encontrarse, pero no obtuvieron ninguna respuesta.

María Camila fue vista por última vez ese jueves 16 de julio, a las 4:02 de la tarde, en el sector de Polvorines, Cali. FOTO: Fiscalía.

La reconstrucción de los hechos también señala que una cámara de seguridad registró a María Camila abordando nuevamente una motocicleta conducida por la misma mujer que la había transportado durante la mañana. El video, captado sobre las 4:13 de la tarde en el sector de Polvorines, constituye el último registro conocido de la joven antes de desaparecer. Lea aquí: Hombre muerto en Sabaneta tras asesinato de su novia había llegado de México hace 15 días Según los familiares, al día siguiente la mujer que conducía la motocicleta se presentó para explicar lo ocurrido y posteriormente rindió declaración ante las autoridades. No obstante, sus allegados sostienen que la versión presentó inconsistencias sobre el lugar donde aseguró haber dejado a María Camila. Tras cuatro días de búsqueda, la tarde del 20 de julio las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer en estado de gestación a un costado del río Meléndez, en el kilómetro 3 de la vía hacia el corregimiento La Buitrera, en la zona rural de Cali.

El cadáver estaba envuelto en sábanas, atado y en avanzado estado de descomposición. De manera preliminar, las autoridades indicaron que las características físicas y la ropa coincidían con las de María Camila, aunque la identificación oficial quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. El informe preliminar también señaló que el cuerpo presentaba signos de tortura y posibles lesiones ocasionadas con arma cortopunzante. La Fiscalía General de la Nación continúa adelantando las diligencias para establecer qué ocurrió después del último mensaje enviado por la joven, reconstruir sus desplazamientos y determinar la responsabilidad de los presuntos implicados. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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