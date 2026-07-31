Cerraron centro estético en Bogotá tras hallar desechos biológicos y presuntas irregularidades sanitarias

Las autoridades suspendieron por 10 días un centro estético ubicado en el barrio La Castellana, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. El procedimiento se realizó tras recibir una denuncia que alertaba sobre presuntas irregularidades y la realización de procedimientos invasivos en el establecimiento llamado Cold Estethic Reform.

Al lugar acudieron funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Alcaldía de Barrios Unidos y la Policía de Bogotá, quienes se encontraron con varios desechos biológicos en los ductos del lugar. También hallaron otras irregularidades sanitarias y administrativas, como la falta de documentación requerida para desarrollar su actividad.

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El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó en conversación con Blu Radio que a los funcionarios no les permitieron el ingreso inmediato, pues al parecer habrían intentado limpiar el centro estético antes de la inspección.

Además, comprobaron que los residuos generados durante los procedimientos estéticos eran arrojados al sistema de alcantarillado, situación que permanece bajo investigación. Las autoridades procedieron con el cierre del establecimiento por un término de 10 días mientras avanza la investigación correspondiente.

“(...)El establecimiento fue sellado y suspendido por desarrollar procedimientos estéticos sin habilitación de la Secretaría de Salud y por no acreditar documentación que respaldara su actividad económica, conforme al artículo 92 del Código de Seguridad y Convivencia.”, se lee en un post de Quintero Ardila.