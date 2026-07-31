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Cerraron centro estético en Bogotá tras hallar desechos biológicos y presuntas irregularidades sanitarias

Funcionarios de la Secretaría de Salud realizaron una inspección en el centro estético Cold Estethic Reform, donde encontraron varias irregularidades sanitarias y deficiencias en la documentación requerida para su funcionamiento.

  • Inspección destapa presuntas irregularidades en centro estético de Bogotá. FOTO: Tomada de X @GobiernoBTA
    Inspección destapa presuntas irregularidades en centro estético de Bogotá. FOTO: Tomada de X @GobiernoBTA
El Colombiano
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hace 3 horas
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Las autoridades suspendieron por 10 días un centro estético ubicado en el barrio La Castellana, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. El procedimiento se realizó tras recibir una denuncia que alertaba sobre presuntas irregularidades y la realización de procedimientos invasivos en el establecimiento llamado Cold Estethic Reform.

Al lugar acudieron funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Alcaldía de Barrios Unidos y la Policía de Bogotá, quienes se encontraron con varios desechos biológicos en los ductos del lugar. También hallaron otras irregularidades sanitarias y administrativas, como la falta de documentación requerida para desarrollar su actividad.

Lea también: “Yo sí la veía pálida (...) ellos lo normalizaron”: esteticista que asistió cirugía de Yulixa Toloza

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó en conversación con Blu Radio que a los funcionarios no les permitieron el ingreso inmediato, pues al parecer habrían intentado limpiar el centro estético antes de la inspección.

Además, comprobaron que los residuos generados durante los procedimientos estéticos eran arrojados al sistema de alcantarillado, situación que permanece bajo investigación. Las autoridades procedieron con el cierre del establecimiento por un término de 10 días mientras avanza la investigación correspondiente.

“(...)El establecimiento fue sellado y suspendido por desarrollar procedimientos estéticos sin habilitación de la Secretaría de Salud y por no acreditar documentación que respaldara su actividad económica, conforme al artículo 92 del Código de Seguridad y Convivencia.”, se lee en un post de Quintero Ardila.

En la revisión también se impuso una medida sanitaria de clausura total por la prestación de servicios de salud sin el distintivo de habilitación, la publicidad de estos servicios y la tenencia y uso de medicamentos sin autorización.

Entérese: ¿Qué encontraron en el centro estético donde estuvo Yulixa Toloza?

Desde la Alcaldía de Bogotá hicieron un llamado a los propietarios de establecimientos en la capital a mantener la documentación en regla, ya que estos documentos son la prueba de la autorización para ofrecer servicios relacionados con intervenciones quirúrgicas que podrían poner en riesgo la vida de los pacientes.

Este tipo de estrategias de seguridad han cobrado mayor fuerza tras el lamentable caso de Yulixa Toloza, una mujer que desapareció luego de realizarse un procedimiento quirúrgico e invasivo en un centro estético de Bogotá llamado Beauty Laser. Su cuerpo fue hallado días después a un costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca.

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Siga leyendo: ¿Qué mató a Yulixa Toloza? La belleza y la necesidad de una sociedad que no deja de corregir el cuerpo

Preguntas y respuestas

¿Por qué fue cerrado el centro estético Cold Estethic Reform en Bogotá?
El centro estético fue suspendido por 10 días debido a presuntas irregularidades detectadas durante una inspección de las autoridades. Entre los hallazgos se encontraron procedimientos estéticos sin habilitación de la Secretaría de Salud, falta de documentación para operar y otras irregularidades sanitarias y administrativas.
¿Qué irregularidades encontraron las autoridades en el centro estético de La Castellana?
Las autoridades hallaron desechos biológicos en los ductos del establecimiento, verificaron presuntas fallas en el manejo de residuos, detectaron la falta de documentación requerida para su funcionamiento y comprobaron que se ofrecían procedimientos estéticos sin la habilitación correspondiente. Además, se impuso una medida sanitaria por la tenencia y uso de medicamentos sin autorización.
¿Por cuánto tiempo estará suspendido el centro estético y qué pasará después?
La suspensión inicial es de 10 días mientras avanzan las investigaciones. La noticia no precisa si, al finalizar ese plazo, el establecimiento podrá reabrir o si enfrentará nuevas sanciones, ya que ello dependerá del resultado de las actuaciones de las autoridades.
¿Qué sanciones puede recibir un centro estético que funciona sin habilitación en Bogotá?
Según la información de la noticia, el establecimiento fue suspendido por realizar procedimientos estéticos sin habilitación y recibió una medida sanitaria de clausura total por prestar servicios de salud sin el distintivo de habilitación, además de otras irregularidades relacionadas con medicamentos y publicidad. La nota no detalla si se impondrán sanciones adicionales.
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