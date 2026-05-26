¿Qué encontraron en el centro estético donde estuvo Yulixa Toloza?

Se conocen más detalles del caso de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años que murió por una embolia pulmonar luego de ser intervenida en un centro estético, y cuyo cuerpo fue arrojado al costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca. Este caso ha generado gran conmoción en el país porque prende las alarmas sobre aquellos centros de garaje que venden paquetes de procedimientos sin credenciales ni permisos sanitarios. Beauty Láser, ubicado en la localidad de Tunjuelito (Bogotá) fue el lugar al que llegó Toloza en la mañana del 13 de mayo para realizarse una lipólisis láser.

Lo que encontraron en Beauty Láser

El teniente coronel Fabio Gallego, jefe de la Sijín Mebog, le dijo al pódcast Más Allá del Silencio que la teoría con la que los criminales pretendían eximirse de la justicia era la siguiente: “Sin cuerpo no hay delito”. Al menos eso habría dicho el anestesiólogo del centro estético, quien sigue prófugo de la justicia.

Entérese: Caso Yulixa Toloza: el consentimiento firmado no exime de responsabilidad al centro de estética de garaje El funcionario explicó que su equipo de investigación ubicó el sitio donde Yulixa se realizó la cirugía y allí encontraron a otra mujer que estaba encerrada con llave y que, según dijo, se estaba recuperando de un procedimiento.

Ellos comprobaron que Beauty Láser era una casa de tres pisos con seis habitaciones donde, según las amigas de Toloza, había camas ubicadas en una zona de recuperación para las pacientes. “Había un promedio de unas seis habitaciones en este segundo piso, donde había unos cuartos con camas con su nochero” expresó. Le puede interesar: Yulixa Toloza se había arrepentido de la cirugía, la cual estaba grabando el falso cirujano; así va la investigación Además, encontraron otros espacios con camillas y equipos tecnológicos utilizados para realizar procedimientos estéticos. “No era un quirófano. Eso no tiene luces de quirófano ni los medios de asepsia”, expresó el teniente Gallego.

Tercer piso de Beauty Láser