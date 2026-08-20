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Cinco hermanos perdieron a su madre por el terremoto en Chocó y están sin techo: “tenemos que estar corriendo las camas de aquí para allá”

Tras la tragedia provocada por el sismo en Chocó, una joven de 18 años busca asumir el cuidado de sus cuatro hermanos menores tras perder a su mamá, ¿qué sigue para ellos?

  • La madre de cuatro niños y una joven de 18 años murió en el Hospital San Francisco de Asís días después del terremoto. Foto: Manuel Saldarriaga/Captura de video.
    La madre de cuatro niños y una joven de 18 años murió en el Hospital San Francisco de Asís días después del terremoto. Foto: Manuel Saldarriaga/Captura de video.
El Colombiano
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20 de agosto de 2026
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Cinco hermanos perdieron a su madre en Quibdó, Chocó, a pocos días de que el terremoto de 7,4 la dejara herida en una Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Francisco de Asís. La hermana mayor, que acaba de cumplir 18 años, tendrá que encargarse de ellos.

Según informó Noticias Caracol, los hermanos ya han recibido algunos apoyos en cuanto a ropa y alimentos, pero lo que más necesitan es cubrir su vivienda, ya que también la perdieron. Aunque una vecina les prestó un lugar, el techo está a punto de caerse.

“La hemos pasado muy mal, primero por la pérdida de mi mamá, que estaba muy grave en el hospital”, contó Heidy Rojas, la mayor de los hermanos.

Entérese: La historia de cómo el hospital del Chocó, en crisis, consiguió nevera para el banco de sangre

Luego, habló de lo que han tenido que pasar en el lugar donde se están quedando; sobre todo, por el clima. “Y (lo hemos pasado mal) por lo de la casa. Todos estos días ha estado lloviendo, nos mojamos, tenemos que estar corriendo las camas de aquí para allá”, añadió.

Y habló de sus hermanos menores, por quienes está respondiendo. “El menor tiene nueve años, la otra tiene diez, la que sigue tiene trece, la otra tiene quince. Yo estoy cumpliendo dieciocho años hoy”, dijo Heidy.

Además, quiere estudiar para poder ayudar a sus hermanos. “Yo quiero ingresar a un plantel educativo, como el Sena o la universidad, para yo generar ingresos a mi familia o mis hermanitos ahora que mi mamá ya no está con nosotros, para que por favor nos ayuden”.

El medio de noticias informó que los hermanos ya recibieron la primera visita del ICBF (Bienestar Familiar).

Atención de autoridades y la solidaridad en el barrio Zúñiga de Quibdó

En el barrio Zúñiga de Quibdó, sector de Fuego Verde, donde viven, les han ayudado los vecinos. “Una gran persona, gran mujer, madre cabeza (de familia); estaba luchando por sus hijos. Todos los vecinos estamos apoyando”, dijo Heidy Rentería Moreno, una habitante del sector.

Pero no es sencillo, ya que todos están enfrentando las consecuencias del terremoto. “Estamos en duelo por la pérdida de nuestras casas, pero también en ese duelo acompañándolos por la pérdida de la vida de la vecina”, agregó.

Por su parte, Mayerli Rentería, amiga de la familia, dijo “usted sabe que, muerta la mamá, uno quiere quedarse con los hermanos, pero ya nos dirán las entidades cuál será el paso a seguir”.

¿Qué sigue?

Al respecto, una fuente enterada dijo a EL COLOMBIANO lo que puede venir para esta historia. “En un caso así, lo que proceeds es buscar familia extensa, como tíos, primos, abuelos. Como la hermana es mayor de edad, podría asumir la custodia por ser mayor de edad. Pero hago énfasis en el ‘podría’, porque es un proceso en el que deben tenerse en cuenta diferentes requisitos”.

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Crisis sanitaria e infraestructura crítica en el Hospital San Francisco de Asís

La situación de la red hospitalaria del Chocó, epicentro del terremoto, es aún más crítica de lo que era antes de la catástrofe. Y, como narró este diario, el Hospital San Francisco de Asís, donde murió la madre, ha tenido que trasladar más de 30 pacientes a Antioquia por la complejidad de sus heridas.

De hecho, una de las neveras especializadas para almacenar sangre llevaba meses dañada, por lo que el hospital no podía conservar las unidades recibidas durante el tiempo necesario.

Es una herramienta básica para responder a cirugías de emergencia, hemorragias severas y traumatismos provocados por una catástrofe como la del terremoto. Afortunadamente, logró conseguirse una nevera nueva como donación.

Continúe leyendo: Anif propone usar $20,1 billones para financiar la reconstrucción

Balance oficial de damnificados por el terremoto en Chocó y el occidente del país

En total, el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en la mañana de este 20 de agosto, deja 153.336 familias y 282.709 personas afectadas, 319 personas fallecidas, 4.506 heridas, 260 desaparecidas y 364 rescatadas.

Bloque de Preguntas Frecuentes

¿Cómo solicitar custodia legal de hermanos menores de edad en Colombia?
El proceso se adelanta ante un Defensor de Familia del ICBF. Se evalúan garantías de vivienda, ingresos e idoneidad moral y psicológica para otorgar la custodia provisional o definitiva a un familiar mayor de edad.
¿Cómo canalizar donaciones oficiales para los damnificados del terremoto en Chocó?
La UNGRD y la Gobernación del Chocó coordinan centros de acopio oficiales para víveres no perecederos y materiales de construcción, así como cuentas bancarias institucionales para donaciones económicas auditadas.
¿Cuáles son los canales de atención de emergencia del ICBF para menores en riesgo?
Ante situaciones de desprotección por desastres naturales, la ciudadanía puede reportar casos a la Línea Gratuita Nacional 141 o dirigirse a los centros zonales regionales del ICBF habilitados en la zona de emergencia.
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