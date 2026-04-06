Colegio-universidad que inauguró Petro en El Tarra sigue sin agua, luz ni alcantarillado

Una investigación de Caracol Radio reveló que, cuatro meses después de haber sido inaugurado por el presidente Gustavo Petro, el llamado colegio-universidad de El Tarra, en Norte de Santander, continúa cerrado y sin recibir estudiantes por falta de servicios públicos básicos. Según el informe periodístico, la infraestructura no cuenta todavía con agua potable, alcantarillado ni energía eléctrica, pese a haber sido presentada en diciembre de 2025 como una apuesta educativa del Gobierno Nacional para el Catatumbo.

El proyecto fue inaugurado el 3 de diciembre del año pasado en medio de un acto oficial encabezado por el mandatario. En ese momento, se anunció que el espacio integraría educación básica, media y superior, con capacidad para beneficiar a 391 estudiantes de colegio y 220 jóvenes inscritos en programas técnicos, tecnológicos y profesionales. No obstante, de acuerdo con la investigación de Caracol Radio, las 11 aulas modulares construidas con recursos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) permanecen cerradas desde entonces. Lea aquí: Fecode anuncia paro el 15 de abril: colegios públicos cerrarán en todo el país La obra, en la que se invirtieron 8.380 millones de pesos, incluidos 703 millones de interventoría, habría avanzado en medio de inconsistencias relacionadas con la disponibilidad de servicios públicos. Caracol Radio detalló que en marzo de 2025 la empresa de servicios públicos de El Tarra, Espta, aseguró inicialmente que el predio contaba con disponibilidad de acueducto y alcantarillado. Con base en esa certificación, el FFIE avanzó con los estudios, diseños y la adjudicación del contrato.

Sin embargo, meses después, la misma empresa habría advertido que el acueducto municipal no cubría el sector donde se levantó la infraestructura, lo que impedía certificar la conexión del servicio. A pesar de ello, el proyecto continuó y recibió licencia de construcción en julio de 2025. La investigación también señala que la Alcaldía de El Tarra solo abrió en septiembre una licitación para construir la línea del acueducto que abastecería al complejo institucional del Catatumbo, donde se ubica el colegio-universidad. El contrato fue firmado el 9 de diciembre, seis días después de la inauguración presidencial. Aunque los trabajos para esa conexión comenzaron el 23 de diciembre y debían finalizar el 22 de marzo de este año, la obra recibió una prórroga y una adición presupuestal, por lo que la entrega fue aplazada hasta, al menos, el 2 de mayo. En cuanto a la energía eléctrica, Caracol Radio indicó que, aunque en la zona sí existen redes, la conexión del proyecto todavía no ha sido completada.