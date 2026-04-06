Colegio-universidad que inauguró Petro en El Tarra sigue sin agua, luz ni alcantarillado

Una investigación de Caracol Radio reveló que, cuatro meses después de haber sido inaugurado por el presidente Gustavo Petro, el llamado colegio-universidad de El Tarra, en Norte de Santander, continúa cerrado y sin recibir estudiantes por falta de servicios públicos básicos.
Según el informe periodístico, la infraestructura no cuenta todavía con agua potable, alcantarillado ni energía eléctrica, pese a haber sido presentada en diciembre de 2025 como una apuesta educativa del Gobierno Nacional para el Catatumbo.