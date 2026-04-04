Fecode anuncia paro el 15 de abril: colegios públicos cerrarán en todo el país

El próximo martes 15 de abril, los colegios públicos de todo el país cerrarán sus puertas durante 24 horas. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) confirmó un paro nacional que busca visibilizar una lista de reclamos que, según el sindicato, han sido ignorados o gestionados con lentitud por las autoridades. La decisión fue tomada tras una reunión de la Junta Nacional del gremio, en la que se evaluó que las condiciones actuales de los docentes y las fallas en servicios fundamentales exigen una medida de presión inmediata. En la jornada se esperan movilizaciones y concentraciones en las principales ciudades, con el fin de visibilizar la situación del magisterio. Según Fecode, los problemas que motivan el paro siguen siendo los mismos. “Persisten fallas en la prestación de servicios médicos, lo que ha generado incertidumbre entre los docentes y sus familias”, advirtió el sindicato tras revisar la operación del nuevo modelo sanitario. Entérese: Gobierno fija aumento salarial del 7% para empleados públicos en 2026: así quedarán los sueldos de docentes, militares y jueces

Entre los principales reclamos se encuentran la atención médica, por fallas graves en la asignación de citas y en la cobertura efectiva en regiones apartadas, y la incertidumbre sobre la continuidad de procedimientos médicos ya iniciados. Además, el magisterio exige la expedición de los decretos salariales correspondientes al año 2026, el cumplimiento de acuerdos previos firmados con el Ejecutivo que aún no se materializan y mejoras de fondo en la infraestructura y el sistema prestacional de salud para los docentes. Lea también: El “detector de mentiras” del Ministerio de Salud que desinforma sobre la crisis del sistema El paro refleja un panorama de incertidumbre que se vive en las aulas y fuera de ellas. Para los padres y estudiantes, la medida implica la interrupción de la jornada académica, mientras el magisterio busca ejercer presión sobre el Gobierno para que los compromisos adquiridos se traduzcan en beneficios reales. Desde la perspectiva del sistema educativo oficial, la huelga representa un reto logístico y pedagógico considerable. Se prevé que la gran mayoría de instituciones públicas cierren sus puertas, afectando el desarrollo académico de miles de estudiantes. Hasta ahora, el Gobierno Nacional no ha confirmado si se abrirá una mesa de diálogo antes del 15 de abril, lo que deja en el aire la posibilidad de desactivar la protesta.

El problema central sigue siendo la salud y los salarios. Aunque el nuevo modelo de atención médica para los docentes entró en funcionamiento recientemente, Fecode sostiene que su implementación no ha sido exitosa. “Persisten fallas en la prestación de servicios médicos, lo que ha generado incertidumbre entre los docentes y sus familias”, insistió el sindicato, señalando que la transición ha puesto en riesgo la integridad de los docentes y sus núcleos familiares. Los voceros del gremio subrayan que el paro es una respuesta necesaria ante compromisos incumplidos y la falta de acciones concretas. El acumulado de problemas en la prestación de servicios y la gestión lenta de los beneficios para los maestros son, según Fecode, razones suficientes para salir a las calles.