Viajar a Israel sin visa: Colombia y el acuerdo de reciprocidad en detalle

Desde este mes los ciudadanos de Israel pueden viajar a Colombia sin visa y los colombianos también pueden viajar a Israel sin ese requisito. La medida hace parte del acuerdo de reciprocidad entre ambos países.
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Eso sí, quitar la visa no significa que los viajeros puedan simplemente empacar las maletas y presentarse en el aeropuerto. Además del pasaporte, los colombianos que quieran visitar ese país deben tramitar la autorización electrónica ETA-IL, un permiso obligatorio para quienes estén exentos del requisito de visa.
La autorización puede tener una vigencia de hasta dos años o hasta la fecha de vencimiento del pasaporte, lo que ocurra primero, y permite realizar visitas de hasta 90 días. Las autoridades recomiendan solicitarla con anticipación y utilizar únicamente el portal oficial dispuesto por Israel para este trámite.
“Nos complace anunciar que, tras conversaciones mantenidas entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, ambos países han acordado eximir mutuamente del requisito de visado a partir del 1 de septiembre”, se lee en la cuenta oficial del Estado de Israel en X.