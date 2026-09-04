Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

“Estamos obligados a cumplir las regulaciones de EE. UU.”: Avianca explica por qué no dejó volar a Petro

La compañía sostiene que la cancelación de su reserva no obedeció a una decisión política ni a un criterio interno de Avianca.

  • El presidente Gustavo Petro, a última hora, tuvo que buscar otra opción para poder salir del país, hasta que Aeroméxico aceptó transportarlo. Foto: AFP
    El presidente Gustavo Petro, a última hora, tuvo que buscar otra opción para poder salir del país, hasta que Aeroméxico aceptó transportarlo. Foto: AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La decisión de Avianca de impedir el viaje del expresidente Gustavo Petro a Ciudad de México tiene una explicación jurídica que hasta ahora no se conocía en detalle.

El episodio fue revelado por el propio Petro durante una entrevista con el expresidente de Ecuador Rafael Correa para el medio ruso RT.

Según contó, la aerolínea colombiana decidió no transportarlo después de que su nombre apareciera en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

La compañía en su respuesta fechada 24 de agosto de 2026, dirigida a Petro, deja claro que la cancelación de su reserva no fue una decisión política ni una determinación interna de Avianca, sino el cumplimiento obligatorio de las normas estadounidenses sobre sanciones económicas.

Entérese: Avianca no quiso llevar a Petro a México: los chicharrones de estar en la lista Clinton

En la comunicación, firmada por el representante legal de Avianca, Renato Covelo, la aerolínea explica que está sujeta a las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La razón, según la empresa, es que Avianca mantiene operaciones permanentes en territorio estadounidense, realiza transacciones a través del sistema financiero de ese país —entre ellas, la venta de tiquetes— y cuenta además con activos y sociedades vinculadas en Estados Unidos.

En ese contexto, la aerolínea asegura que sus controles rutinarios de cumplimiento detectaron que el nombre de Gustavo Francisco Petro Urrego aparece en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) administrada por la OFAC.

Lea también: Petro empieza a sentir el golpe de la Lista Clinton: la razón por la que Avianca no lo llevó a México

Para Avianca, esa circunstancia tiene una consecuencia concreta: la compañía no puede prestar servicios de transporte ni realizar transacciones en beneficio de una persona incluida en dicha lista.

La decisión afectó la reserva que tenía previsto llevar a Petro desde Bogotá hasta Ciudad de México el 30 de agosto de 2026, con regreso programado para el 2 de septiembre.

Esas reservas habían sido adquiridas por medio de una agencia de viajes ubicada en Ecuador. Avianca precisó que la medida únicamente afectó los tiquetes correspondientes al expresidente.

Las otras dos personas incluidas en la misma reserva, cuyas identidades no fueron reveladas por la aerolínea, no tuvieron una afectación directa y sus pasajes continuaron vigentes, salvo que ellas mismas decidieran cancelarlos.

Como los tiquetes habían sido pagados en efectivo, la aerolínea también informó que necesitaba los datos de una cuenta bancaria del titular de la reserva para gestionar, a través de la agencia ecuatoriana que intervino en la compra, el reembolso total del dinero.

De su interés: Latam Airlines fortalece su base aérea en Medellín un 51%: tendrá 146 tripulantes y más empleo en Antioquia

Avianca niega cualquier motivación política

En la carta, la aerolínea hace especial énfasis en que la decisión no responde a una postura política frente a Petro.

La compañía califica la medida como una actuación derivada “única y exclusivamente” del cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables, y recalca que no está relacionada con consideraciones políticas ni con decisiones internas de la empresa.

Avianca incluso aprovecha la comunicación para destacar su relación con Colombia y su aporte a la economía nacional.

La compañía señala que actualmente opera más de 700 vuelos diarios, genera unos 10.700 empleos directos y representa un aporte de 10.200 millones de dólares al PIB colombiano, según un estudio de Oxford Economics de 2026.

Conozca: Video | Incómodo momento vivió expresidente Petro en vuelo a México

También recuerda su actuación durante la emergencia provocada por el terremoto que golpeó al país hace dos semanas.

Según la aerolínea, en medio de la tragedia transportó gratuitamente a cerca de 200 médicos y rescatistas y coordinó el traslado de más de 300 toneladas de ayuda humanitaria.

Con estos argumentos, Avianca buscó dejar una conclusión clara en la comunicación enviada al expresidente: la imposibilidad de transportarlo hacia México, sostiene la empresa, no fue una decisión discrecional de la compañía, sino el resultado de las restricciones legales que debe cumplir por su vínculo operativo y financiero con Estados Unidos.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Avianca no permitió que Gustavo Petro viajara a México?
Avianca no permitió el viaje de Gustavo Petro a México porque, según la carta enviada al exmandatario, la aerolínea debía cumplir las regulaciones de sanciones económicas de Estados Unidos y sus sistemas detectaron que Petro figura en la Lista SDN de la OFAC.
¿Qué dijo Avianca sobre la cancelación del viaje de Gustavo Petro a México?
Avianca explicó que la cancelación obedeció exclusivamente al cumplimiento de las regulaciones de la OFAC, debido a los vínculos de la compañía con Estados Unidos y a la inclusión del nombre de Gustavo Petro en la Lista SDN.
¿Cuándo se conocieron las razones por las que Avianca canceló el viaje de Petro?
Los detalles se conocieron después de que el propio Gustavo Petro revelara públicamente la comunicación que recibió de Avianca. La carta de la aerolínea está fechada el 24 de agosto de 2026 y fue firmada por su representante legal, Renato Covelo.
¿Qué tiene que ver la OFAC con la cancelación del vuelo de Gustavo Petro?
La OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y sus regulaciones fueron citadas por Avianca como la razón para cancelar los tiquetes de Petro, debido a que la aerolínea tiene operaciones, transacciones financieras y vínculos empresariales en Estados Unidos.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos