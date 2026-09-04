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El misterioso hallazgo de una menor que deambulaba, sin identificación, por un paraje de Amagá, suroeste de Antioquia

Según habitantes de la vereda La Guali, la menor presenta signos de haber estado encadenada. La Policía la trasladó al Hospital San Fernando y la Comisaría de Familia inició el restablecimiento de sus derechos.

  • La Policía de Infancia y Adolescencia constató que, además de resistirse a ser ayudada, la menor estaba en un aparente estado de abandono y afirmó no tener familia. Foto: Mauricio Andrés Palacio Betancur.
    La Policía de Infancia y Adolescencia constató que, además de resistirse a ser ayudada, la menor estaba en un aparente estado de abandono y afirmó no tener familia. Foto: Mauricio Andrés Palacio Betancur.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La presencia de una niña, aproximadamente, menor de 13 años de edad, que deambulaba atemorizada por una zona rural del municipio de Amagá, suroeste de Antioquia, alertó a la comunidad que dio aviso a la Policía.

Al encontrarla, los uniformados adscritos a Infancia y Adolescencia constataron que, además de resistirse a ser ayudada, la menor estaba en un aparente estado de abandono y afirmó no tener familia.

Según habitantes de la vereda La Guali, donde fue hallada, la niña nunca había sido vista por el lugar, por lo que su presencia, y el estado en el que se encontraba, causó aún más misterio entre una comunidad pequeña y apartada del casco urbano, que se caracteriza por la cercanía entre quienes la componen.

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“Esta niña aparenta tener 6 años, pero tiene más de 11, y al parecer estaba encadenada”, dijo una residente de la zona, que pidió apoyo a las autoridades para poner a salvo a la menor.

Según el reporte oficial, “al verificar la información, efectivamente se halla a una joven con las características suministrada, se traslada a la joven a urgencias del E.S.E Hospital San Fernando de Amagá, para recibir atención médica de manera prioritaria”.

A esta hora la menor es valorada por médicos y personal de la Comisaría de Familia y la Gobernación de Antioquia. La prioridad es establecer su identidad e iniciar la búsqueda de parientes.

Mientras tanto, continuará bajo protección de Comisaría de Familia “Hogar de Paso”, con el fin de adelantar las actuaciones correspondientes.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde y en qué condiciones fue encontrada la menor de edad en Amagá?
La niña fue hallada por habitantes de la vereda La Gualí, una zona rural y apartada de Amagá (Suroeste antioqueño). La comunidad alertó a la Policía tras verla deambular atemorizada y en aparente estado de abandono. Según testimonios de los vecinos, la menor no pertenecía al sector, aparentaba unos 6 años aunque tendría más de 11, y presentaba señales de haber estado encadenada.
¿Qué medidas médicas y de protección adoptaron las autoridades tras el hallazgo?
Los uniformados de la Policía la trasladaron de urgencia al E.S.E. Hospital San Fernando de Amagá para recibir atención médica prioritaria. Posterior a la valoración física y psicológica por parte del personal de salud, la menor quedó bajo la custodia de la Comisaría de Familia en un Hogar de Paso para garantizar el restablecimiento de sus derechos.
¿Qué acciones adelanta la Gobernación de Antioquia y la Policía para esclarecer el caso?
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