Colombia produce la mayor cantidad de cocaína que se aspira en el mundo

“No, no tiene relación. Son dos temas totalmente distintos y es importante separarlos. En el caso de la regulación de la cocaína todavía no hay una propuesta radical de nadie”.

¿Cree que hay tensión entre Colombia y Estados Unidos por la disparada en la cantidad de cultivos y el freno en la erradicación?

“Sin duda es una tensión que el Gobierno tiene que manejar y ahí estará el reto de las relaciones internacionales de Colombia, de hacer que el mundo entienda que la erradicación no ha solucionado el problema, sino que se ha enfocado en los campesinos que es el eslabón más débil de la cadena, sino en los otros eslabones. En eso le da gusto a la política prohibicionista, no es que se esté pensando en no hacer nada, sino que no va a ser el foco en los campesinos”.

¿En ese contexto cree que se deben replantear los indicadores?

“Sí, hay una oportunidad de replantearlos. Creo que es un error que los indicadores en Colombia hayan sido siempre hectáreas cultivadas. Estados Unidos está hablando de un enfoque más holístico en la guerra contra las drogas y la respuesta de Colombia es un enfoque de desarrollo rural que no implique atacar al pequeño cultivador”.

¿Cree que la paz total del Gobierno impedirá la aparición de nuevos actores?

“Los países están listos para apoyar la paz total, pero todavía no están listos para discutir la regulación de la cocaína y eso hace que la paz en Colombia vaya a ser limitada porque estamos en una encrucijada. Lo mismo pasó cuando se logró desarmar a las Farc, pero luego otros llegaron a ocupar esos espacios. Eso es lo que la comunidad internacional parece no querer entender y es que nosotros estamos enfrentando los costos de una guerra sin fin desde que haya prohibición”.