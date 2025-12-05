x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Colombia se abstuvo de votar en la ONU en resolución que exige a Rusia devolver a niños ucranianos “trasladados a la fuerza”

Aunque 91 países votaron a favor, Colombia se abstuvo y se alineó con un grupo de 57 naciones que evitaron respaldar el documento aprobado en Nueva York.

  • La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que insta a Moscú a garantizar el retorno inmediato de menores ucranianos llevados a territorio ruso desde el inicio de la invasión. FOTO: XINHUA
    La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que insta a Moscú a garantizar el retorno inmediato de menores ucranianos llevados a territorio ruso desde el inicio de la invasión. FOTO: XINHUA
El Colombiano
El Colombiano
Europa Press
hace 9 horas
bookmark

Colombia decidió abstenerse para votar en una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que exhorta a Rusia a garantizar el regreso “inmediato, seguro e incondicional” de miles de niños ucranianos trasladados desde sus hogares hacia territorio ruso a lo largo de casi cuatro años de guerra.

El texto fue aprobado en Nueva York con 91 votos a favor, mientras 12 países se alinearon en contra y 57 optaron por la abstención, bloque en el que aparece Colombia junto a estados como Brasil, El Salvador, Vietnam, Qatar, Arabia Saudita, Yemen y China.

Lea más: El duro testimonio de los colombianos encarcelados en Rusia por combatir en el ejército ucraniano

La resolución pide “garantizar el regreso inmediato, seguro e incondicional de los niños que han sido deportados o trasladados a la fuerza” hasta territorio ruso, según la ONU.

Además, pide poner fin, “sin demora, a cualquier práctica de traslado forzoso, deportación, separación de sus familias y tutores legales, cambio de estatus personal y adoctrinamiento de niños ucranianos”, tal y como ha señalado la ONU en un comunicado.

Desde el Gobierno ruso acusaron a Naciones Unidas de “distorsionar la realidad” y aseguraron que el texto, “preparado por el régimen de Kiev y sus socios europeos, está saturado de mentiras e hipocresía”.

“Le han dado la vuelta a la realidad. Está basado en acusaciones odiosas contra Rusia y habla de supuestas adopciones y deportaciones forzosas para eliminar la identidad de estos niños ucranianos”, recoge el texto.

“Estas insinuaciones carecen de prueba alguna al respecto. No se habla de los niños ucranianos que son llevados a Europa y que pierden todo contacto con sus familias”, ha aseverado, al tiempo que ha explicado que “está claro que esta resolución busca distraer la atención del declive total del régimen de Kiev, lleno de corrupción y sufrimiento, de derrota tras derrota en el campo de batalla”.

En este sentido, ha arremetido contra la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, “que ha olvidado que ya se terminó su trabajo al frente del Ministerio de Exteriores de Alemania y que tiene que actuar con profesionalidad, justicia e imparcialidad”.

Por otra parte, desde el Vaticano, la Misión Permanente de Observación de la Santa Sede ante las Naciones Unidas indicó que “mantiene su compromiso, incluso a través del cardenal Matteo Zuppi, con el retorno de los niños. También insta a la liberación de los prisioneros de guerra”.

Puede leer: ¿Por qué Rusia y China no intervienen en la tensión geopolítica entre Trump y Maduro?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida