Intentaron colar 29 celulares y otros productos prohibidos por la alcantarilla de una cárcel: así frustraron el novedoso sistema

Entre botellas y cables, las autoridades incautaron desde armas y estupefacientes hasta tecnología de comunicación destinada a dinamizar la extorsión desde el penal, a pesar del método creativo que implementaron.

    El Inpec detectó un “tren” de 30 metros cargado de droga, celulares y dinero que viajaba por las aguas lluvias de La Dorada. FOTO: Inpec / Colprensa
    Un operativo de control perimetral reveló una sofisticada red de tráfico subterráneo en el centro carcelario. FOTO: Inpec / Colprensa
Colprensa
hace 3 horas
bookmark

Una cuerda de 30 metros y 34 botellas amarradas, ese fue el ingenio criminal que usaron para intentar meter un cargamento ilegal a la cárcel de La Dorada, Caldas, a través del sistema de alcantarillado de aguas lluvias, informaron las autoridades este jueves 5 de marzo.

Le puede interesar: El llamativo y exitoso modelo carcelario de Pasto: los presos salen a las calles sin fugarse ¿Cómo lo lograron?

Funcionarios del Inpec lo detectaron a tiempo, durante las labores rutinarias de control en el perímetro. El hallazgo puso en evidencia una nueva modalidad de ingreso de elementos prohibidos desde la zona extramuros.

Un operativo de control perimetral reveló una sofisticada red de tráfico subterráneo en el centro carcelario. FOTO: Inpec / Colprensa

El cargamento interceptado incluía 29 celulares, dos módems, 85 accesorios de celular y 49 tarjetas SIM, además de 12 armas cortapunzantes, casi 8 kilos de estupefacientes, más de 26 litros de licor, un millón de pesos en efectivo y cinco herramientas.

El Inpec activó de inmediato los protocolos de seguridad en toda la zona y realizó una adecuación estructural del punto vulnerable de la cárcel, para que este tipo de aviones no se pueda volver a intentar ejecutar.

La entidad señaló que el operativo no fue un hecho fortuito, sino el resultado de su capacidad operativa, y que cuenta con inversiones de más de $17.000 millones en dotación y $21.000 millones en tecnología, incluyendo cámaras, drones, rayos X y detectores especializados.

“En Dorada tenemos unos delincuentes de alto perfil, que se han dedicado a la extorsión. Ahí pudimos encontrar ese modelo de ocultamiento diferencial al que hemos encontrado en otros lugares”, explicó el director del Inpec, Daniel Gutiérrez.

En las últimas horas y bajo el plan que se articula para proteger las próximas elecciones legislativas que se avecinan en el país este domingo 8 de marzo, el Inpec adelantó un operativo en todas las cárceles del país.

También le puede interesar: Soldados fueron judicializados por torturar, grabar y matar a un perro recién nacido en el Valle del Cauca.

