Colombia pasó de pagar 0% a más de 8% en tasas de interés de deuda: un riesgo similar al de Brasil

Durante años, los mercados internacionales consideraron a Colombia como una economía menos riesgosa que Brasil. Esa percepción permitía al país financiarse a tasas de interés más bajas.
Sin embargo, expertos coinciden en que esa ventaja prácticamente desapareció. Hoy los inversionistas exigen retornos muy similares para prestarle dinero a ambos países.
Según analistas del mercado, esta paridad no obedece a una mejora estructural en la economía brasileña, sino a un deterioro en la percepción de riesgo sobre Colombia.
Felipe Campos, director de Investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria, sostuvo en su cuenta de X que actualmente las tasas reales de los bonos soberanos de ambos países son muy cercanas: Colombia paga una tasa real de 8,20% en sus títulos de deuda (bonos TES) a 10 años, mientras que Brasil paga alrededor de 8,95% a corte marzo de 2026.