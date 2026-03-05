Colombia pasó de pagar 0% a más de 8% en tasas de interés de deuda: un riesgo similar al de Brasil

Durante años, los mercados internacionales consideraron a Colombia como una economía menos riesgosa que Brasil. Esa percepción permitía al país financiarse a tasas de interés más bajas. Sin embargo, expertos coinciden en que esa ventaja prácticamente desapareció. Hoy los inversionistas exigen retornos muy similares para prestarle dinero a ambos países. Según analistas del mercado, esta paridad no obedece a una mejora estructural en la economía brasileña, sino a un deterioro en la percepción de riesgo sobre Colombia. Felipe Campos, director de Investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria, sostuvo en su cuenta de X que actualmente las tasas reales de los bonos soberanos de ambos países son muy cercanas: Colombia paga una tasa real de 8,20% en sus títulos de deuda (bonos TES) a 10 años, mientras que Brasil paga alrededor de 8,95% a corte marzo de 2026.

Tasas reales de bonos a 10 años. CORTESÍA FELIPE CAMPOS.

“El gobierno se indigna con la tasa real que paga, pero no dice que en 2023 era 0%, antes de romper dos veces la regla fiscal y las maromas de crédito público”, afirmó Campos.

¿Qué significa realmente la tasa real de los bonos?

Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores, explicó que la tasa real representa el rendimiento que obtiene un inversionista después de descontar el efecto de la inflación. En algunos meses de 2023, esta tasa real llegó a ubicarse en 0%. Esto ocurrió porque la inflación alcanzó un pico de 13,25% y posteriormente se moderó hasta cerrar el año en 9,28%. Actualmente, el panorama es diferente. Con la inflación en niveles más bajos, las tasas reales de los bonos se ubican entre 7% y 8%. Cristancho explicó que otra forma de estimar la tasa real es usando la inflación esperada a 12 meses. Bajo ese cálculo, las proyecciones apuntan a una inflación cercana entre 6% y 6,5%. Consulte: Colombia emitirá hasta $152 billones en TES para 2026 mientras se dispara el costo de la deuda “Entonces, esta tasa real, si bien va a seguir siendo positiva, va a ser menor que la actual”, precisó el analista.

¿Por qué están subiendo los rendimientos de los TES a 10 años?

El comportamiento reciente de los títulos de deuda pública colombiana a 10 años responde a una combinación de factores macroeconómicos. Entre los principales se encuentran la inflación, las tasas de interés y, especialmente, la percepción de riesgo fiscal del país. José Luis Mojica, gerente de Investigaciones Macroeconómicas de Bancolombia, explicó que el mercado de renta fija —sobre todo en los plazos largos— es particularmente sensible a estas variables. Desde 2023, uno de los factores que más ha incidido en la desvalorización de los bonos de deuda pública colombiana ha sido el deterioro del panorama fiscal.

Según Mojica, el aumento en los rendimientos de los títulos entre seis y diez años responde en gran medida a la preocupación del mercado por el estado de las finanzas públicas. Actualmente, los bonos a 10 años están incorporando un escenario en el que el déficit fiscal podría alcanzar el 7% del producto interno bruto (PIB) durante este año. Ese nivel sería superior al registrado el año pasado y solo comparable con los déficits observados durante los años de pandemia entre 2020 y 2022. La diferencia es que en el contexto actual no existe una crisis económica que justifique una política fiscal expansiva. “El mercado está capturando un panorama fiscal mucho más adverso, en un contexto en el que no hay una crisis económica ni necesidades de políticas contracíclicas que hagan imperativo un gasto tan elevado desde el Gobierno”, explicó Mojica.

Deuda pública y presupuesto en máximos históricos

El deterioro fiscal también está relacionado con el nivel de endeudamiento del país. Actualmente la deuda pública de Colombia se aproxima al 65% del PIB y, de acuerdo con los análisis del mercado, podría seguir creciendo si no se adoptan medidas para contener el gasto. A esto se suma el tamaño del presupuesto público. El Presupuesto General de la Nación para este año alcanzará los 547 billones de pesos, una cifra récord. Para Mojica, el mercado observa con preocupación la rigidez del gasto público y el crecimiento de partidas presupuestales que limitan la capacidad de ajuste fiscal. Le puede gustar: Gobierno Petro dispara su endeudamiento: emisión de TES a corto plazo creció 245% El analista considera que será necesario revisar las inflexibilidades del presupuesto, contener el gasto y controlar partidas discrecionales si se busca estabilizar las finanzas públicas.

¿Cómo afecta esto a los ciudadanos y al crédito hipotecario?