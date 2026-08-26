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Liberaron 48 niños secuestrados en Nigeria tras semanas en manos de una banda criminal: pagaron el rescate

Los menores, que permanecían cautivos tras ser víctimas de un doble secuestro por bandas criminales locales, fueron entregados a sus familias únicamente después de que se efectuara el pago de un rescate.

  • Tres semanas de angustia terminaron este miércoles en el estado de Níger con la liberación de 48 niños de entre siete y doce años. FOTO: AFP
    Tres semanas de angustia terminaron este miércoles en el estado de Níger con la liberación de 48 niños de entre siete y doce años. FOTO: AFP
  • Algunos de los niños liberados en Nigeria. FOTO: AFP
    Algunos de los niños liberados en Nigeria. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 3 horas
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Una banda criminal liberó a 48 niños de entre siete y doce años secuestrados en el centro de Nigeria hace tres semanas, después de que se pagara un rescate, informaron este miércoles 26 de agosto a la AFP un jefe local y una fuente de la ONU.

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Conocidos internamente como bandidos, estos grupos se dedican a los secuestros y el robo de ganado. Su accionar se centra en comunidades rurales del noroeste y centro de Nigeria, donde asaltan aldeas y saquean viviendas.

Se sabe que algunos imponen extorsiones en explotaciones mineras y tierras de cultivo. El más reciente secuestro masivo terminó el martes en la noche.

“Cuarenta niños fueron liberados anoche y los ocho restantes fueron liberados hoy después de que pagáramos el rescate”, declaró a la AFP Abdullahi Sahonrami, jefe tradicional del distrito de Mashegu, en el estado de Níger.

El 5 de agosto, los llamados bandidos habían reunido a 54 niños que recogían cacahuetes en una granja a las afueras de la aldea de Sabon Rijiya y los retuvieron durante tres días en su campamento en la cercana reserva de animales de Zugurma, pero los liberaron sin exigir pago alguno, explicó Saronhami.

Sin embargo, de regreso a casa, los niños fueron capturados por otra banda, leal a Dogo Gide, un notorio cabecilla de bandidos con vínculos con militantes del grupo yihadista Ansaru, afirmó el dirigente.

Las bandas, aunque motivadas por el dinero más que por la ideología, en ocasiones también han forjado vínculos con yihadistas del noreste, con quienes colaboran, pero también se enfrentan por el control territorial.

Una fuente de la ONU confirmó la liberación de los 48 niños. “Una niña murió en manos de la primera banda y cinco escaparon mientras eran llevados por la segunda banda, dejando a 48 en cautiverio”, señaló la fuente.

Algunos de los niños liberados en Nigeria. FOTO: AFP
Algunos de los niños liberados en Nigeria. FOTO: AFP

La violencia de bandidos y yihadistas se ha intensificado en el estado de Níger, ya que los grupos armados han establecido campamentos en bosques y reservas de animales de este estado agrícola y rico en minerales. Amplias zonas rurales de Nigeria apenas cuentan con presencia estatal y las fuerzas de seguridad están sobrecargadas.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Dogo Gide y qué relación tiene con las bandas armadas en Nigeria?
Dogo Gide es un conocido cabecilla criminal que lidera una de las bandas de “bandidos” en el centro y noroeste de Nigeria. Aunque sus motivaciones son principalmente económicas (extorsión y rescates), mantiene alianzas estratégicas y vínculos de colaboración con Ansaru, un grupo extremista adscrito a la ideología yihadista.
¿Cómo terminaron los niños secuestrados por dos bandas criminales distintas?
Los 54 niños fueron capturados inicialmente el 5 de agosto por un primer grupo armado mientras trabajaban en una granja; este grupo los liberó tres días después sin exigir dinero. Sin embargo, en el camino de regreso a su aldea, fueron interceptados por una segunda banda leal a Dogo Gide, la cual retuvo al grupo para exigir un rescate económico.
¿Por qué el estado de Níger se ha vuelto tan vulnerable a los secuestros masivos?
El estado de Níger cuenta con amplias zonas rurales, bosques extensos y reservas naturales como la de Zugurma, donde los grupos armados establecen sus campamentos. La escasa presencia de fuerzas de seguridad estatales en estas áreas facilita que las bandas operen con impunidad y controlen territorios ricos en agricultura y minería.
¿Qué sucedió con los seis niños que no formaron parte del grupo liberado de 48?
De los 54 niños retenidos originalmente, una niña falleció mientras estaba en cautiverio con la primera banda criminal y otros cinco menores lograron escapar durante el traslado hacia el campamento de la segunda banda.
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