Estados Unidos creó fuerza de tarea contra narcos del Hemisferio Occidental, ¿qué papel tendrá Colombia?

El Comando Sur de las Fuerzas Militares de Estados Unidos anunció la implementación de una nueva estrategia para contrarrestar a los carteles del narcotráfico, luego de los resultados cuestionables que dejó su intervención bélica en aguas internacionales del mar Caribe. El general Francis L. Donovan anunció que la Operación Lanza del Sur, lanzada en septiembre de 2025, hará una transición hacia la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental. “Ejerceremos una presión sistémica total sobre estas redes que amenazan a nuestra nación y a nuestros socios aquí, en nuestra región compartida. Y junto con la Coalición de las Américas contra los Carteles, las otras 18 naciones que respaldan este mismo esfuerzo, llevaremos la lucha directamente al enemigo”, afirmó Donovan. El oficial reiteró que “la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental será el brazo ejecutor del Comando Sur de los EE.UU.”, aunque no detalló la mecánica de funcionamiento de esta iniciativa.

Fuentes cercanas a las agencias de seguridad estadounidenses le explicaron a este diario que en principio habrá una burbuja de Inteligencia, con cooperación de los organismos estatales de los países aliados del gobierno de Donald Trump en Sur, Centro, Norteamérica y el Caribe. Esto excluye a Nicaragua, Cuba, México, Canadá y Brasil, inicialmente. La participación de Colombia en la iniciativa se concretará una vez salga del poder el presidente Gustavo Petro, según las fuentes. La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental también se apoyará en el llamado Escudo de las Américas, o Coalición de las Américas contra los Carteles, como lo mencionó el general Donovan. Se trata de un convenio de cooperación policial y militar para combatir el narcotráfico transnacional, las redes de tráfico de migrantes y el terrorismo. En el plano político, también busca reducir la influencia de China en materia de seguridad en la región. La sede del Escudo estará en Medellín, tal cual anunció el presidente electo Abelardo de la Espriella durante un empalme regional en la ciudad, el pasado 21 de julio.

Por ahora se desconoce si EE.UU. mantendrá su bloqueo naval en aguas internacionales, destruyendo las narcolanchas que surcan el mar Caribe y el océano Pacífico rumbo a sus costas. Varias de las 10 embarcaciones de guerra apostadas en septiembre ya fueron movilizadas a otros territorios, como el portaviones Gerald Ford, que fue enviado al Medio Oriente por el conflicto con Irán. Un informe de la Agencia Antidrogas de EE. UU. (DEA), el cual fue revelado por el periódico The Washington Post la semana pasada, aseveró que los 67 ataques de la Fuerza Naval de Estados Unidos contra las narcolanchas, que han dejado 221 muertos, no han servido para reducir el flujo de cocaína hacia esa nación. La Operación Lanza del Sur llegó a movilizar 4.000 militares para tratar de establecer un cerco contra las rutas marítimas del narcotráfico, y también fue la punta de ataque para la incursión militar que terminó con la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero. “Los ataques militares no disminuyeron la cantidad de cocaína que entra a Estados Unidos, sino que impulsaron a las organizaciones criminales a desarrollar nuevas estrategias”, reportó el diario. Los traficantes aumentaron los vuelos desde Venezuela, con puntos de acopio en Surinam, Puerto Rico, Honduras y Costa Rica; así como los desplazamientos por tierra desde Panamá, atravesando Centroamérica rumbo a la frontera de México con EE.UU. La intervención militar tampoco ha afectado la pureza del alcaloide, tal cual revelaron oficiales del Pentágono en una reunión a puerta cerrada el mes pasado. Durante los dos primeros meses de la Operación, el precio de la cocaína aumentó en las calles de EE.UU. UU., pero con el transcurrir del tiempo esos valores volvieron a estabilizarse a cifras previas a la intervención militar, según la DEA. El precio en Florida, por ejemplo, ronda los 13.000 a 15.000 dólares el kilo, el valor más bajo en los últimos cinco años, lo que implica que hay mucha cantidad de cocaína disponible en las esquinas. La entidad recalcó que los narcotraficantes están sobornando a miembros de la Fuerza Pública colombiana en la península de La Guajira, para que les suministren la localización de los buques de guerra estadounidenses, y así poder evadirlos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Nate Morris, el funcionario nominado por la Casa Blanca para ser el próximo embajador de Estados Unidos en Bogotá, manifestó durante una audiencia en el Congreso de su país que el eje central de la relación diplomática con Colombia seguirá siendo la lucha contra el narcotráfico. “Aproximadamente el 94% de la cocaína que está devastando a las comunidades en América tiene su origen en Colombia”, enfatizó, y acotó que su gobierno tiene buenas expectativas de cooperación en este punto por la llegada de De la Espriella al poder. Continúe leyendo: Así opera el cartel de los Soles que al parecer dirige Nicolás Maduro, la causa de la militarización extranjera del mar Caribe.

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