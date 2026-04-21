Otro revés para la paz total de Petro: Gobierno finalizaría diálogos con Comandos de la frontera

El abogado Armando Novoa, jefe de la delegación de paz del Gobierno con la disidencia de las Farc ‘Comandos de la Frontera’, anunció que los recientes hechos violentos en Nariño, cometidos por esa agrupación armada, “rompen los acuerdos” de la mesa de paz con ellos y dejan los diálogos quebrantados.

“Al parecer fue una acción de Comandos de la Frontera. Está en la mesa de diálogo con nosotros”, le confirmó Novoa a EL COLOMBIANO.

Ese grupo armado asesinó el lunes a tres militares en un ataque con drones en zona rural de Ipiales, Nariño. Los hechos ocurrieron en medio de combates cuando la tropa fue atacada con drones cargados de explosivos, una modalidad criminal que viene ganando terreno en el suroccidente del país.

De acuerdo con información del Ejército, las tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 3 se encontraban adelantando operaciones contra la estructura Comandos de Frontera, perteneciente a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, hoy en una mesa de paz con el Gobierno, cuando fueron sorprendidas por los artefactos aéreos.

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El Ejército confirmó la identidad de los uniformados que murieron: Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado. En los hechos resultaron heridos otros dos soldados debido a las esquirlas y la onda expansiva generada por las detonaciones.

Hoy el gobierno Petro mantiene tres mesas activas con disidencias: dos provenientes de las Farc y una del ELN.

Una de ellas con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), surgida en 2024 tras su ruptura con la Segunda Marquetalia y cuyo diálogo de paz, por parte del Gobierno, lo lidera el abogado Armando Novoa, quien hizo parte del Consejo Nacional Electoral y fue presidente de la Comisión Especial Legislativa. También participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.