“Hemos llegado hasta aquí gracias al apoyo de la gente”: los 50 años del Combo de las Estrellas

Con un camino guiado por estrellas y medio siglo de historia a cuestas, El Combo de las Estrellas celebra 50 años de trayectoria convertido en una de las agrupaciones más representativas de la música tropical colombiana. Lo hace desde Medellín, la ciudad donde nació en 1975 y donde también se escribió buena parte de la historia de un género que marcó generaciones enteras de colombianos.
Llegar a las bodas de oro es un privilegio reservado para pocos. Más aún en una industria musical que ha visto pasar modas, formatos y públicos. Sin embargo, cinco décadas después de su creación, la orquesta fundada por Humberto Muriel sigue sonando en fiestas familiares, celebraciones populares y escenarios internacionales, manteniendo vivo un repertorio que ha acompañado la memoria de varias generaciones.
La historia del Combo de las Estrellas también es la historia de una Medellín que, desde los años sesenta, se consolidó como el principal centro de la industria discográfica del país. En aquella época, sellos como Codiscos, Sonolux y Discos Fuentes impulsaron la grabación y distribución masiva de ritmos tropicales que habían nacido en el Caribe colombiano, pero que encontraron en la capital antioqueña un escenario ideal para crecer y expandirse por todo el territorio nacional.
Gracias al auge de la radio, los discos de larga duración y los nuevos estudios de grabación, Medellín se convirtió en un punto de encuentro para músicos, productores y empresarios. La ciudad desarrolló un sonido propio que convivió con las corrientes tropicales provenientes de la Costa Caribe y dio origen a agrupaciones que terminarían definiendo la identidad musical de varias generaciones.