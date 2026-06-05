Inflación en Colombia se ubicó en 5,84% anual en mayo; restaurantes, salud y educación lideran las alzas

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) observó una variación anual de 5,84% en mayo frente al mismo mes de 2025, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El dato es el más alto desde septiembre de 2024, cuando se ubicó en 5,81%. Las divisiones que impulsaron el indicador fueron restaurantes y hoteles (9,62%), salud (8,35%), educación (7,58%), bebidas alcohólicas y tabaco (6,78%), muebles, artículos para el hogar (6,16%), bienes y servicios diversos (6,05%) y por último, alimentos y bebidas no alcohólicas (6,04%).

Entretanto, las divisiones de transporte (5,67%), información y comunicación (5,30%), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,50%), recreación y cultura (3,84%) y por último, prendas de vestir y calzado (2,70%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.