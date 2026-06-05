Muere apuñalado James Handy, actor de Jumanji y Top Gun: Maverick; arrestaron al hijo de su novia

El actor estadounidense James Handy, reconocido por su participación en películas como Jumanji y Top Gun: Maverick, murió a los 81 años tras ser apuñalado en su residencia de Los Ángeles, California. Las autoridades arrestaron a Michael Gledhill, de 44 años e hijo de la novia del intérprete, como principal sospechoso del crimen.
De acuerdo con información entregada por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Handy fue encontrado inconsciente en el jardín delantero de su vivienda, ubicada en el sector de Tarzana, con múltiples heridas de arma blanca en el pecho.
Los hechos ocurrieron el miércoles, cuando los agentes respondieron a una llamada de emergencia relacionada con un “incidente no especificado”. Según medios estadounidenses, durante la comunicación con el servicio de emergencias 911 una persona afirmó: “Soy el hijo del hombre; acabo de matar al hombre del pecado”.