Muere apuñalado James Handy, actor de Jumanji y Top Gun: Maverick; arrestaron al hijo de su novia

El actor estadounidense James Handy, reconocido por su participación en películas como Jumanji y Top Gun: Maverick, murió a los 81 años tras ser apuñalado en su residencia de Los Ángeles, California. Las autoridades arrestaron a Michael Gledhill, de 44 años e hijo de la novia del intérprete, como principal sospechoso del crimen. De acuerdo con información entregada por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Handy fue encontrado inconsciente en el jardín delantero de su vivienda, ubicada en el sector de Tarzana, con múltiples heridas de arma blanca en el pecho. Los hechos ocurrieron el miércoles, cuando los agentes respondieron a una llamada de emergencia relacionada con un “incidente no especificado”. Según medios estadounidenses, durante la comunicación con el servicio de emergencias 911 una persona afirmó: “Soy el hijo del hombre; acabo de matar al hombre del pecado”.

Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron al actor gravemente herido. Aunque se activaron los protocolos de emergencia, Handy falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. Las autoridades informaron que Michael Gledhill fue detenido en la escena del crimen. Según el reporte policial, el sospechoso hizo señas a los agentes al momento de su llegada, indicando que era la persona que estaban buscando. Lea más: ¿Clint Eastwood se retira a los 96 años? Lo que se sabe de las declaraciones de su hijo “El sospechoso reside en el domicilio con su madre, quien es la novia de la víctima”, señaló la policía en un comunicado. Asimismo, los investigadores indicaron que consideran que se trató de un hecho aislado y que no existe riesgo para la comunidad. Tras su captura, Gledhill fue trasladado a la cárcel de Van Nuys y procesado por un cargo de homicidio. La justicia fijó una fianza de dos millones de dólares mientras avanzan las investigaciones. La noticia ha causado conmoción en la industria del entretenimiento debido a la extensa trayectoria de Handy, quien participó durante más de seis décadas en cine y televisión. Aunque rara vez ocupó papeles protagónicos, fue considerado uno de los actores de reparto más constantes y reconocidos de Hollywood.

¿En qué películas participó James Handy?

A lo largo de su carrera acumuló decenas de créditos en producciones como Law & Order, The X-Files, Castle, NCIS: Los Angeles, CSI: NY, The West Wing, Alias, Murder, She Wrote, Arachnophobia y Logan. También participó en la película K-9 y tuvo una recordada aparición en Jumanji. Su trabajo más reciente en la gran pantalla fue en Top Gun: Maverick (2022), donde interpretó a Jimmy, un camarero que trabaja junto al personaje de Jennifer Connelly y que interactúa con Pete “Maverick” Mitchell, interpretado por Tom Cruise.

Las autoridades de Los Ángeles investigan el homicidio de James Handy, de 81 años. Por el caso fue detenido Michael Gledhill, hijo de la novia del actor y principal sospechoso del crimen. FOTO: “Jumanji” (1995).