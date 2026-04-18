Caguancitos 2.0: ¿cómo las disidencias ganan terreno con la ‘paz total’?

La actual “paz total” enfrenta críticas crecientes que sugieren un paralelismo con la fallida zona de distensión del Caguán bajo el gobierno de Andrés Pastrana, donde las Farc se fortalecieron entre 1998 y 2002.
Según diversos analistas y datos del proceso consultados por EL COLOMBIANO, la estrategia del gobierno Petro ha permitido que estructuras armadas se fortalezcan territorial y financieramente mientras se mantienen mesas de diálogo que, hasta ahora, muestran resultados ambiguos o se encuentran en crisis.
Human Rights Watch ha reportado que, pese a la “paz total”, el Clan del Golfo ya está en más de 390 municipios, el ELN en 232 y las disidencias en 299.
El caso más notorio es el del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMDBF), liderado por alias Calarcá, que ha utilizado el marco de la negociación para expandir sus redes de extorsión, narcotráfico y control territorial.
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El grupo disidente comandado por Alexander Díaz Mendoza, como se llama alias Calarcá, con delegados sentados en la mesa de paz, se fortaleció casi triplicando su pie de fuerza armado. Pasó de tener 1.400 personas en armas (en 2023) a 2.958 (hoy): un incremento del 111% en pleno proceso de diálogo con el Gobierno.
Se trata de una maquinaria compuesta por 16 estructuras consolidadas en tres bloques: Jorge Suárez, Magdalena Medio y Comandante Raúl Reyes.
Su influencia, de acuerdo con datos recopilados por la Fundación Ideas para la Paz, FIP, ya se extiende a 10 departamentos y cerca de 100 municipios, imponiendo su control en territorios donde antes no tenía presencia.