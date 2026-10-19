Comerciantes del Quindío y el Eje Cafetero, entre pérdidas y ayudas que no llegan tras el terremoto

La remoción de escombros avanza en Pereira y otros municipios del Eje Cafetero, pero la recuperación económica y habitacional no marcha al mismo ritmo. Comerciantes que perdieron sus negocios, familias con viviendas destruidas y comunidades que esperan decisiones sobre la reconstrucción o reubicación siguen sin respuestas definitivas. En algunos casos, los afectados han tenido que asumir los costos con sus propios recursos.

En el centro de Pereira, los negocios afectados por el terremoto enfrentan dificultades para retomar sus actividades. Diana Arenas, trabajadora de El Baratón, intenta recuperar la mercancía que quedó en el establecimiento para reabrirlo. Antes de la emergencia, la tienda tenía 15 empleados y recibía decenas de clientes y proveedores.

“Para nosotros, cero ayudas de la Alcaldía, ni de la Gobernación o del Gobierno. La tienda se está reconstruyendo con plata propia”, afirma Diana.

Además de las afectaciones al negocio, su vivienda, ubicada en Dosquebradas, quedó en pérdida total. Actualmente vive con su esposo y su hijo en la casa de su madre, mientras espera que le asignen el subsidio de arrendamiento. No fue incluida en la primera tanda de beneficiarios y desconoce cuándo recibirá el apoyo.

Otros comerciantes también reportan una reducción de sus ingresos. Juliana Gutiérrez, propietaria de una tienda de accesorios para celulares frente a la Alcaldía de Pereira, asegura que sus ventas diarias pasaron de cerca de $1 millón a unos $400.000 tras la emergencia y el cierre de varias edificaciones de la zona.

Irian Vásquez, de 90 años, quien vende tinto y mecato en La Tienda de Lucre, señala que tampoco ha recibido subsidios. Su establecimiento permaneció cerrado durante el primer mes, mientras se evaluaban los daños del edificio.

Ante esta situación, la Administración Municipal anunció que destinará $7.000 millones de recursos propios para entregar auxilios de hasta $5 millones a 1.400 comerciantes, a través de la Cámara de Comercio.

Sin embargo, el municipio también está a la espera de los desembolsos del Fondo Milagro, anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella para atender a los sobrevivientes que necesitan recursos para pagar el arriendo.

Mientras se concretan estos recursos, los comerciantes deben afrontar la reducción de sus ingresos y los gastos para recuperar sus establecimientos, sin tener certeza sobre cuándo podrán acceder a las ayudas.

Familias de Quimbaya no saben si serán reubicadas

La falta de definiciones también afecta a las familias que perdieron sus viviendas o cuyos inmuebles quedaron inhabitables.

En el barrio Grisales, de Quimbaya, los residentes esperan que las autoridades determinen si podrán reconstruir sus casas o tendrán que ser reubicados. Luz Mery Quiceno, una de las fundadoras del sector, asegura que todavía no conocen el lugar al que serían trasladados ni las condiciones del eventual proceso.

“Esa es una advertencia que nos llevan haciendo hace tiempo, pero no dicen para dónde nos llevarían. Y ahora están dizque esperando un estudio de suelos, que no creo que hagan, la verdad”, señala.

En Quimbaya, más de 70 familias quedaron sin vivienda y alrededor de 3.000 reportaron daños parciales en sus casas. En la zona rural se reportaron, además, más de 400 viviendas destruidas.