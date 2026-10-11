A dos meses del terremoto, los sobrevivientes levantan el Eje Cafetero con su propio bolsillo y sudor

Si una casa es la prolongación del espíritu de una persona, de sus recuerdos y anhelos, ¿qué puede sentir Isabel Estrada al contemplar dos retroexcavadoras despedazando los únicos cimientos que quedan en pie? A pocos metros del estruendo de la demolición, la sobreviviente del terremoto graba la escena con celular, mientras dos lágrimas caen, humedeciendo el tapabocas detrás del cual se esconde la mueca de dolor.
Llueve duro en Pereira, una de las ciudades más devastadas por el sismo del pasado 10 de agosto, pero la furia del clima no inmuta a esta manicurista de 36 años, resuelta a atestiguar el estertor de la vivienda en la que amó, sufrió y soñó desde que llegó a este mundo. “Esa era la herencia que dejaron mis papás”, dice, mientras las garras mecánicas despedazan el arco de la fachada de la que alguna vez fue la casa de la carrera 17Bis #19B-31, del barrio Belalcázar.
EL COLOMBIANO la conoció esta semana, durante una correría por cinco municipios del Eje Cafetero, dos meses después de la hecatombe con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que propagó la destrucción en esta región y en el Pacífico colombiano. Según la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el balance fue de 335 muertos, 4.516 heridos, 103 desaparecidos, 303.934 familias damnificadas, 36.478 viviendas destruidas y 206.931 averiadas en 500 municipios de 16 departamentos.
En la actualidad, agotada la fase de atención inicial de la emergencia, las ciudades están en la etapa de demolición de infraestructura dañada, recolección de escombros y entrega de subsidios de arriendo.
Tales ayudas estatales, sin embargo, están llegando a cuentagotas, de manera lenta y desigual, pues mientras algunos ya gozan de los pagos, otros están sobreviviendo de las donaciones de amigos, el apoyo familiar y unos ahorros tan escasos como la esperanza en que no volverá a temblar.
“El manejo que le ha dado el Gobierno ha sido pésimo. Yo estoy inscrita en el censo de afectados y no he recibido ni subsidio de arriendo ni para comprar vivienda. Me toca esperar a ver si en la próxima tanda me dan algo”, dice Isabel, tiritando por la lluvia que le salpica los pies, sin dejar de grabar los escombros que antes fueron su sala.
Recuerda que el día del terremoto, la sacudida la sorprendió dormida. En la nebulosa mental de ese despertar aciago, pasó junto a su hijo adolescente, su hermano y el inquilino que les alquilaba un cuarto, y acabó en la calle sin entender cómo llegó ahí.
Los integrantes del hogar tomaron rumbos distintos después de la tragedia y ella terminó pagando arriendo de $700.000 en otro barrio, gracias a la caridad de los vecinos.
“Pero de allá me sacaron, resulta que también van a demoler esa casa, porque la de enseguida quedó recostada contra ella. En este momento no sé qué voy a hacer”, se lamenta.