El llamado a que se ofrezcan todas las garantías no solo lo hizo la Comisión de la Verdad, sino distintas entidades nacidas con el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Una de ellas fue la JEP. En un comunicado del sábado pasado se rechazaron el robo de las grabadoras, y pidieron que se permita ejercer el trabajo de la Comisión.

¿Ustedes quieren hablar a solas, sin Policía judicial, con “Otoniel”?

“Sí, las entrevistas las hacemos en condiciones de absoluta privacidad, y esto no ha sido posible. La entrevista la estamos desarrollando en la celda de él, donde hay cámaras de seguridad. Él dice que debe haber micrófonos; y efectivamente él no está cómodo y nosotros no lo estamos”.

¿Él les mencionó nombres de personas reconocidas?

“Temas sensibles obviamente no los hemos abordado, porque ahí no hay condiciones para hacer las preguntas y mucho menos para dar respuestas”.

¿De las grabaciones robadas hay copia o se perdieron?

“Por fortuna tenemos el respaldo de esa información”.