Abecé de cómo serán las sanciones que impuso la JEP al último secretariado de las Farc, ¿tendrán restricciones de libertad?

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) demoró 7 años en emitir la primera por crímenes de guerra. El último secretariado de las Farc deberá cumplir con 8 años de sanciones por su responsabilidad en el secuestro de más de 21.000 personas, aun así, no pagarán cárcel y podrán seguir en la participación política. Así serán las sanciones restaurativas.
“Esta sentencia no les devolverá todo lo que perdieron. No podrá cambiar un pasado doloroso, ni recuperar el tiempo perdido, ni sanar por completo sus profundas heridas. Ninguna sentencia en el mundo podría hacerlo, pero sí busca aliviar su dolor y el de sus familias”, dijo Alejandro Ramelli, presidente de la JEP a las víctimas.
Durante la investigación se encontró un universo de 21.393 personas que sufrieron la práctica del secuestro que implementó la guerrilla, de las cuales 4.325 ya fueron acreditadas.