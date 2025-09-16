“El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros”: exFarc reaccionan a la sentencia de la JEP por secuestro

El último Secretariado de las Farc fue sentenciado. La Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en una decisión histórica, emitió el primer fallo contra los exguerrilleros que fueron máximos responsables de crímenes de guerra: deberán pagar una sanción de 8 años por el macrocaso de secuestro. Los firmantes de paz reaccionaron al fallo de la justicia transicional.

“El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años, fue un crimen de guerra que enlodó el humanismo que sostenía la ética revolucionaria que nos acompañaba”, se lee en una carta escrita por los siete sentenciados.

Lea más: JEP dicta la primera sentencia de 8 años contra exjefes de las Farc por secuestros

Se trata Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Milton de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias El Médico; Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada; Pablo Catatumbo Torres Victoria; y Rodrigo Granda Escobar, alias Ricardo Téllez.

El tribunal concluyó que los exjefes de las Farc fueron responsables de implementar una política de secuestros en todo el país. Según la JEP, esa práctica respondió a tres fines: financiar la estructura armada, presionar el intercambio de prisioneros y mantener control social y territorial en distintas regiones del país.