Que le van a entregar hasta cinco tarjetones, que algunos tienen la foto del candidato y otros no y que hay unos aspirantes que aunque ya no están en la contienda igual aparecerán en la papeleta. Si esta información lo abrumó y aún no sabe cómo votar en las elecciones de este 29 de octubre, en EL COLOMBIANO le explicamos los que tiene que saber de la jornada de este domingo.

¿Qué se elige en las elecciones de este 29 de octubre?

El último domingo de octubre están programas las elecciones territoriales, como las llamó la Registraduría, y en ellas se elegirán a los próximos alcaldes, gobernadores, miembros de asambleas departamentales, consejos municipales y juntas de Acción Local (JAL), que liderarán sus regiones desde el próximo 1 d enero de 2024.