Gobierno le pone fin a los diálogos con bandas de Medellín y Comuneros del Sur: sigue el desmonte de ‘paz total’

El gobierno de Abelardo De la Espriella sigue desmontando la ‘paz total’. El presidente emitió nuevas resoluciones que ponen fin a dos procesos de diálogo: uno con el frente Comuneros del Sur y otro con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.

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Las decisiones quedaron formalizadas en dos resoluciones (365 de 2026 y 369 de 2026). Y estos documentos, a su vez, derogan las anteriores resoluciones de 2023 y 2024 que permitían las mesas de negociaciones con esos grupos armados.

Las determinaciones se conocen en medio de los cambios que el Ejecutivo viene introduciendo a los mecanismos de negociación de la ‘paz total’. El presidente De la Espriella ha reiterado en varias ocasiones que “se acabaron las mesas sin resultados”.

Sin embargo, por ahora, no se conoce una resolución que defina el futuro de las conversaciones con el Clan del Golfo.