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Gobierno le pone fin a los diálogos con bandas de Medellín y Comuneros del Sur: sigue el desmonte de ‘paz total’

El Ejecutivo sigue desmontando los mecanismos de negociación de la llamada ‘paz total’. Una nueva resolución puso fin a la mesa con Comuneros del Sur y se conocen decisiones sobre estructuras criminales de Medellín.

  • Esta mañana se conocieron dos resoluciones que desmontan dos negociaciones más. FOTO: Abelardo de la Espriella
    Esta mañana se conocieron dos resoluciones que desmontan dos negociaciones más. FOTO: Abelardo de la Espriella
El Colombiano
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hace 1 hora
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El gobierno de Abelardo De la Espriella sigue desmontando la ‘paz total’. El presidente emitió nuevas resoluciones que ponen fin a dos procesos de diálogo: uno con el frente Comuneros del Sur y otro con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.

Le puede interesar: “Los Pepes”, primer grupo criminal que busca sometimiento con el gobierno De la Espriella

Las decisiones quedaron formalizadas en dos resoluciones (365 de 2026 y 369 de 2026). Y estos documentos, a su vez, derogan las anteriores resoluciones de 2023 y 2024 que permitían las mesas de negociaciones con esos grupos armados.

Las determinaciones se conocen en medio de los cambios que el Ejecutivo viene introduciendo a los mecanismos de negociación de la ‘paz total’. El presidente De la Espriella ha reiterado en varias ocasiones que “se acabaron las mesas sin resultados”.

Sin embargo, por ahora, no se conoce una resolución que defina el futuro de las conversaciones con el Clan del Golfo.

Las negociaciones con las bandas del Valle de Aburrá

El espacio sociojurídico comenzó formalmente a mediados de 2023, con la participación de cabecillas de estructuras de alta peligrosidad.

Entre las principales estructuras que hicieron parte de la mesa de diálogo estuvieron La Oficina, considerada la principal banda criminal de la zona y articuladora de múltiples organizaciones; Los Chatas, con fuerte presencia en Bello; El Mesa, con operación en el norte del Valle de Aburrá; Pachelly, con actividades asociadas al narcotráfico; Los Triana; entre otras bandas con presencia en direntes zonas del Valle de Aburrá.

A estas organizaciones se sumaron otras bandas y combos locales, entre ellos Caicedo, Niquía, y más.

El golpe a esta llamada “mesa de paz” ya se había producido la semana pasada, con el traslado de 104 reclusos de la cárcel La Paz, en Itagüí, entre ellos los 17 integrantes de la mesa de paz urbana que permanecían recluidos en ese penal.

Y, desde entonces, entre los principales temores de quienes conviven en zonas controladas por esos grupos armados están un eventual incremento de los homicidios, retaliaciones y ajustes de cuentas entre las estructuras criminales que hicieron parte de la mesa, según conoció este medio.

Noticia en desarrollo...

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