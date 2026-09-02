“Los Pepes”, primer grupo criminal que busca sometimiento con el gobierno De la Espriella

La banda delincuencial de “Los Pepes”, que opera en Barranquilla y sus alrededores, habría reiterado su voluntad de someterse a la justicia, contar la verdad y reparar a las víctimas. Sería el primer grupo criminal que busca someterse a la justicia durante el gobierno de Abelardo de la Espriella.
Según una carta revelada por El Tiempo, el documento habría sido radicado este 31 de agosto en Presidencia y enviado, a su vez, al ministro de Justicia, Iván Cancino, el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) y la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
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