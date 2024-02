Por otro lado, desde el equipo de prensa del polémico concejal, afirmaron que todo se trató de un “spot publicitario”, con el fin de motivar a los jóvenes de Cali a que se unan a las Fuerzas Militares y explicaron que la grabación habría sido realizada por parte de una empresa de publicidad de la cual Escobar es el dueño.

En términos generales, las publicaciones no fueron muy bien recibidas. “Es muy incoherente que una persona que no sabe y que no conoce de la guerra se ponga a plantearle a la juventud que se vaya a la guerra cuando él ni siquiera prestó su servicio, y no ha definido su situación, siendo en este momento un remiso. Hay que decirle a la ciudadanía que esto no es más que un libreto del señor Escobar”, expresó la concejala de Cali, Ana Erazo.