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Concurso docente 2026: CNSC cambia fechas de inscripción y pruebas

Las inscripciones generales quedaron previstas para comienzos de 2027.

  • El concurso docente 2026 de la CNSC contempla inicialmente más de 28.000 vacantes para docentes de aula, rectores, coordinadores, directores rurales y docentes orientadores. FOTO: Hernán Chica López/Sergio López.
    El concurso docente 2026 de la CNSC contempla inicialmente más de 28.000 vacantes para docentes de aula, rectores, coordinadores, directores rurales y docentes orientadores. FOTO: Hernán Chica López/Sergio López.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) modificó el cronograma previsto para el concurso de docentes y directivos docentes de 2026, un proceso que contempla inicialmente más de 28.000 vacantes en instituciones educativas oficiales de Colombia.

Aunque se esperaba que las inscripciones comenzaran a finales de este año, la etapa fue trasladada a comienzos de 2027. La convocatoria todavía se encuentra en fase de planeación y la CNSC debe publicar los acuerdos definitivos que establecerán las condiciones y reglas para participar.

¿Cuándo serán las inscripciones al concurso docente?

De acuerdo con la actualización informada por la CNSC, el cronograma contempla diferentes fechas para la inscripción de los aspirantes.

Las personas con discapacidad podrán realizar la inscripción entre diciembre de 2026 y enero de 2027, mientras que las inscripciones generales están previstas entre enero y febrero de 2027.

Posteriormente, las pruebas escritas se realizarían durante el segundo semestre de 2027.

Estas fechas corresponden al cronograma actualizado y el proceso aún debe avanzar con la publicación de los acuerdos definitivos por parte de la entidad.

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Uno de los elementos que incidió en la modificación del cronograma fue la expedición del Decreto Legislativo 1384 del 9 de septiembre de 2026, relacionado con la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Según la información entregada por la CNSC, el concurso meritorio docente no será suspendido ni aplazado. En cambio, se incorporarán medidas para garantizar las condiciones de participación de las personas ubicadas en las zonas afectadas.

La entidad también informó que recibió más de 15.000 observaciones ciudadanas sobre los proyectos de acuerdo. Estas fueron revisadas para incorporar los cambios correspondientes antes de iniciar la etapa de inscripción.

La oferta preliminar contempla más de 28.000 vacantes distribuidas en diferentes regiones del país, aunque esta cifra podría aumentar hasta aproximadamente 30.000 antes de la publicación definitiva. Los cargos incluyen docentes de aula, rectores, directores rurales, coordinadores y docentes orientadores.

¿Qué deben hacer los aspirantes?

Por ahora, los interesados no pueden iniciar la inscripción al concurso, debido a que la CNSC todavía debe publicar los acuerdos y requisitos definitivos y anunciar oficialmente la apertura de esta etapa.

Mientras avanza el proceso, los aspirantes pueden consultar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), además de revisar los requisitos correspondientes a los cargos.

La CNSC recomienda estar atentos a sus canales oficiales, donde se comunicarán las decisiones y próximas etapas del concurso, y mantener actualizada la información y documentación que será utilizada durante la postulación.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo son las inscripciones para el concurso docente 2026 de la CNSC?
Las inscripciones para personas con discapacidad están previstas entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Las inscripciones generales se realizarían entre enero y febrero de 2027, según el cronograma actualizado.
¿Por qué cambiaron las fechas del concurso docente 2026?
El cronograma fue modificado, entre otros factores, por la expedición del Decreto Legislativo 1384 del 9 de septiembre de 2026, relacionado con la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto.
¿Cuántas vacantes hay en el concurso docente 2026?
La oferta preliminar contempla más de 28.000 vacantes en diferentes regiones de Colombia y podría aumentar hasta aproximadamente 30.000 antes de la publicación definitiva. Incluye cargos para docentes y directivos docentes.
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