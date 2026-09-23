Concurso docente 2026: CNSC cambia fechas de inscripción y pruebas

Aunque se esperaba que las inscripciones comenzaran a finales de este año, la etapa fue trasladada a comienzos de 2027. La convocatoria todavía se encuentra en fase de planeación y la CNSC debe publicar los acuerdos definitivos que establecerán las condiciones y reglas para participar.

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) modificó el cronograma previsto para el concurso de docentes y directivos docentes de 2026, un proceso que contempla inicialmente más de 28.000 vacantes en instituciones educativas oficiales de Colombia.

De acuerdo con la actualización informada por la CNSC, el cronograma contempla diferentes fechas para la inscripción de los aspirantes.

Las personas con discapacidad podrán realizar la inscripción entre diciembre de 2026 y enero de 2027, mientras que las inscripciones generales están previstas entre enero y febrero de 2027.

Posteriormente, las pruebas escritas se realizarían durante el segundo semestre de 2027.

Estas fechas corresponden al cronograma actualizado y el proceso aún debe avanzar con la publicación de los acuerdos definitivos por parte de la entidad.

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Uno de los elementos que incidió en la modificación del cronograma fue la expedición del Decreto Legislativo 1384 del 9 de septiembre de 2026, relacionado con la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Según la información entregada por la CNSC, el concurso meritorio docente no será suspendido ni aplazado. En cambio, se incorporarán medidas para garantizar las condiciones de participación de las personas ubicadas en las zonas afectadas.

La entidad también informó que recibió más de 15.000 observaciones ciudadanas sobre los proyectos de acuerdo. Estas fueron revisadas para incorporar los cambios correspondientes antes de iniciar la etapa de inscripción.