Testigo contra Álvaro Uribe será condenado por falso testimonio en otro expediente. ¿Se hunde otra prueba contra el expresidente?

El exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, uno de los testigos que usó la Fiscalía para obtener la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en primera instancia, que luego fue revocada por el Tribunal Superior de Bogotá, será condenado en otro expediente penal por el crimen de falso testimonio.
Así lo decidió esta semana el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales, que emitió el sentido del fallo condenatorio en contra de este exmilitante de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“Víctor” también estaba participando como testigo en una investigación contra Jhonatan Vásquez, exalcalde de La Merced, a quien señaló de estar involucrado en un doble homicidio perpetrado en 2004.
En el hecho, ejecutado por paramilitares el 2 de septiembre de ese año, en el municipio caldense de Filadelfia, murieron Joaquín Sánchez Marulanda y su hijo Georgi Emilio Sánchez Restrepo.
No obstante, durante el juicio oral se esclareció que el exalcalde Vásquez no tuvo nada que ver con el crimen y tampoco se comprobó que hubiera tenido nexos con las AUC.