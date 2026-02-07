Camine conmigo: un amanecer en la Piedra El Tabor y el arte de caminar a ciegas

Para llegar a la Piedra El Tabor hay que querer llegar. San Carlos queda en la zona de embalses del Oriente antioqueño y desde Medellín el trayecto toma entre tres horas y media y cuatro, dependiendo del humor de la vía y del tráfico. Desde el casco urbano, la ruta continúa hacia las veredas El Tabor y Vallejuelos, por el mismo camino que conduce a los balnearios de La Viejita, mientras la quebrada San Antonio acompaña el descenso, discreta pero constante, como si supiera algo que uno aún no.
El Tabor tiene varios nombres —Cerro El Tabor, Piedra El Tabor, Monolito El Tabor— y una historia oral que no se borra: durante años fue llamada Piedra La Teta, por su forma evidente y sin rodeos. Nombrar también es una forma de apropiarse del paisaje, de volverlo cotidiano, de hacerlo parte del cuerpo.
Geológicamente, pertenece al Batolito Antioqueño, una formación granítica con más de 80 millones de años que comparte linaje con la Piedra del Peñol, la Piedra del Marial y El Peñón de Entrerríos. Pero El Tabor tiene algo distinto: es la piedra más alta de Antioquia desde su base (223 metros) y la segunda más grande del departamento. En su cima, el altímetro marca 1.858 msnm.