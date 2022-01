Con serenata y whisky: así celebró el condenado Kiko Gómez año nuevo en la Picota

“Hermano mío, no joda. Me voy a tomar una en nombre tuyo: Old Parr”. Es lo que se le escucha decir al condenado exgobernador de la Guajira, Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar, en lo que parece una fiesta de fin de año en las rejas de la cárcel la Picota de Bogotá.

Al otro lado del teléfono se encuentra el cantante vallenato Poncho Zuleta. En las imágenes que se filtraron ambos empiezan a entonar “Mi hermano y yo”, composición de Emiliano Zuleta.

“Y ya llegó el momento para poder cantar/ Con una nota linda/ Con una voz sentida/ Y ganas de llorar”, tararean Zuleta y Kiko Gómez en una videollamda.