Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Presidente del Senado propone a congresistas donar “un salario” para damnificados por el terremoto

También hay una proposición formal en la Cámara de Representantes para que mínimo la donación sea de un día de salario. Así se mueven las bancadas para la atención de la emergencia.

  • Hay varias propuestas en el Congreso para la donación de recursos a los damnificados por el terremoto. Fotos: Cortesía y Colprensa
    Hay varias propuestas en el Congreso para la donación de recursos a los damnificados por el terremoto. Fotos: Cortesía y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

Tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y que ha dejado centenares de fallecidos e importantes daños estructurales, desde el Congreso de la República se han hecho diferentes propuestas para que hayan medidas financieras, de acopio y de control político que permitan atender la crisis humanitaria.

Como un esfuerzo de solidaridad institucional, desde el legislativo hay dos propuestas de aportes económicos voluntarios extraídos de sus propios ingresos.

Por un lado, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, invitó públicamente a los congresistas a donar un salario mensual completo para apoyar a los damnificados. A su vez, el representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto Rueda presentó una proposición formal en la que sugiere destinar al menos un día de ingresos laborales de los legisladores para mitigar la emergencia.

Lea también: ¿Cuánto duró el terremoto de 7.4 en Colombia? El Servicio Geológico ya dio cifra y sorprendió con la explicación

La iniciativa de Henríquez es de carácter voluntario y buscaría marcar una pauta de solidaridad institucional. En su mensaje a través de su cuenta de X el presidente del Senado acompañó este llamado con el anuncio de que este miércoles se conformará una comisión bicameral integrada por miembros del Senado y de la Cámara de Representantes para hacer un riguroso seguimiento y acompañamiento a la atención de la tragedia. “¡Colombia nos necesita unidos!”, concluyó en su mensaje.

Del otro lado, el representante Pinto complementó la agenda de auxilio proponiendo la instalación de centros institucionales de acopio dentro de las instalaciones del propio Congreso con el fin de recolectar insumos para las regiones afectadas. Desde sus redes, el congresista recalcó la importancia de implementar un control estricto y transparente sobre la ejecución de los fondos destinados a la reconstrucción, previniendo posibles desvíos de recursos.

Otras bancadas también han tomado cartas en el asunto como la del Pacto Histórico que acordó realizar aportes económicos directos de sus ingresos a la Cruz Roja Colombiana. Así lo hizo saber la representante Andrea Vargas quien precisó que la colectividad establecerá un punto de acopio estratégico en Bogotá para recibir ayuda con destino al Chocó y otras regiones vulnerables.

Debido a la prioridad de la emergencia, parlamentarios como Duvalier Sánchez han solicitado formalmente suspender debates de carácter ordinario, como la elección del contralor general, para que toda la agenda legislativa se concentre de manera prioritaria en la asistencia humanitaria.

Las decisiones definitivas respecto a la reprogramación de las plenarias y la cantidad final de los aportes económicos colectivos se debatirán y votarán formalmente en las próximas sesiones ordinarias de ambas corporaciones.

Siga leyendo: Así fue como golpeó a Colombia el terremoto más fuerte de este siglo

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto dinero propusieron donar los congresistas para ayudar a los damnificados?
Se plantearon dos alternativas: un salario mensual completo, propuesta por Honorio Henríquez, y al menos un día de ingresos laborales, iniciativa de Miguel Ángel Pinto. La cuantía definitiva de los aportes colectivos aún debe debatirse y votarse.
¿Cuándo se definirán los aportes y cambios en la agenda del Congreso por la emergencia?
Las decisiones definitivas sobre la reprogramación de las plenarias y la cuantía de los aportes económicos colectivos serán debatidas y votadas en las próximas sesiones ordinarias del Senado y la Cámara.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos